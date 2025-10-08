https://1prime.ru/20251008/mishustin-863267446.html

Мишустин выступит на выставке "Золотая осень"

2025-10-08T00:20+0300

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступит на пленарном заседании российской агропромышленной выставки "Золотая осень" и вручит госнаграды работникам АПК, сообщила пресс-служба правительства России. Глава кабмина в среду, 8 октября, примет участие в работе 27-й выставки "Золотая осень". "Михаил Мишустин выступит на пленарном заседании "Цифровизация как инструмент повышения производительности АПК" российской агропромышленной выставки "Золотая осень". Председатель правительства также вручит государственные награды работникам АПК", - сообщили в пресс-службе. Вместе с ним в этих мероприятиях будут участвовать вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев и министр сельского хозяйства Оксана Лут. Выставку "Золотая осень" в правительстве назвали главным деловым событием в сфере российского агропрома. Этот крупнейший аграрный форум проводится Минсельхозом России ежегодно с 1999 года, напомнили в кабмине. Выставка приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который отмечается в России ежегодно во второе воскресенье октября. В этом году профессиональный праздник выпадает на 12 октября.

