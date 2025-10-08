Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин выступит на выставке "Золотая осень" - 08.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251008/mishustin-863267446.html
Мишустин выступит на выставке "Золотая осень"
Мишустин выступит на выставке "Золотая осень" - 08.10.2025, ПРАЙМ
Мишустин выступит на выставке "Золотая осень"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступит на пленарном заседании российской агропромышленной выставки "Золотая осень" и вручит госнаграды работникам АПК,... | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T00:20+0300
2025-10-08T00:20+0300
экономика
сельское хозяйство
россия
рф
михаил мишустин
дмитрий патрушев
оксана лут
минсельхоз
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863267446.jpg?1759872005
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступит на пленарном заседании российской агропромышленной выставки "Золотая осень" и вручит госнаграды работникам АПК, сообщила пресс-служба правительства России. Глава кабмина в среду, 8 октября, примет участие в работе 27-й выставки "Золотая осень". "Михаил Мишустин выступит на пленарном заседании "Цифровизация как инструмент повышения производительности АПК" российской агропромышленной выставки "Золотая осень". Председатель правительства также вручит государственные награды работникам АПК", - сообщили в пресс-службе. Вместе с ним в этих мероприятиях будут участвовать вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев и министр сельского хозяйства Оксана Лут. Выставку "Золотая осень" в правительстве назвали главным деловым событием в сфере российского агропрома. Этот крупнейший аграрный форум проводится Минсельхозом России ежегодно с 1999 года, напомнили в кабмине. Выставка приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который отмечается в России ежегодно во второе воскресенье октября. В этом году профессиональный праздник выпадает на 12 октября.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, россия, рф, михаил мишустин, дмитрий патрушев, оксана лут, минсельхоз
Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, Дмитрий Патрушев, Оксана Лут, Минсельхоз
00:20 08.10.2025
 
Мишустин выступит на выставке "Золотая осень"

Мишустин выступит на «Золотой осени» и вручит госнаграды работникам АПК

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступит на пленарном заседании российской агропромышленной выставки "Золотая осень" и вручит госнаграды работникам АПК, сообщила пресс-служба правительства России.
Глава кабмина в среду, 8 октября, примет участие в работе 27-й выставки "Золотая осень".
"Михаил Мишустин выступит на пленарном заседании "Цифровизация как инструмент повышения производительности АПК" российской агропромышленной выставки "Золотая осень". Председатель правительства также вручит государственные награды работникам АПК", - сообщили в пресс-службе.
Вместе с ним в этих мероприятиях будут участвовать вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев и министр сельского хозяйства Оксана Лут.
Выставку "Золотая осень" в правительстве назвали главным деловым событием в сфере российского агропрома. Этот крупнейший аграрный форум проводится Минсельхозом России ежегодно с 1999 года, напомнили в кабмине.
Выставка приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который отмечается в России ежегодно во второе воскресенье октября. В этом году профессиональный праздник выпадает на 12 октября.
 
ЭкономикаСельское хозяйствоРОССИЯРФМихаил МишустинДмитрий ПатрушевОксана ЛутМинсельхоз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала