https://1prime.ru/20251008/mishustin-863267446.html
Мишустин выступит на выставке "Золотая осень"
Мишустин выступит на выставке "Золотая осень" - 08.10.2025, ПРАЙМ
Мишустин выступит на выставке "Золотая осень"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступит на пленарном заседании российской агропромышленной выставки "Золотая осень" и вручит госнаграды работникам АПК,... | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T00:20+0300
2025-10-08T00:20+0300
2025-10-08T00:20+0300
экономика
сельское хозяйство
россия
рф
михаил мишустин
дмитрий патрушев
оксана лут
минсельхоз
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863267446.jpg?1759872005
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступит на пленарном заседании российской агропромышленной выставки "Золотая осень" и вручит госнаграды работникам АПК, сообщила пресс-служба правительства России.
Глава кабмина в среду, 8 октября, примет участие в работе 27-й выставки "Золотая осень".
"Михаил Мишустин выступит на пленарном заседании "Цифровизация как инструмент повышения производительности АПК" российской агропромышленной выставки "Золотая осень". Председатель правительства также вручит государственные награды работникам АПК", - сообщили в пресс-службе.
Вместе с ним в этих мероприятиях будут участвовать вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев и министр сельского хозяйства Оксана Лут.
Выставку "Золотая осень" в правительстве назвали главным деловым событием в сфере российского агропрома. Этот крупнейший аграрный форум проводится Минсельхозом России ежегодно с 1999 года, напомнили в кабмине.
Выставка приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который отмечается в России ежегодно во второе воскресенье октября. В этом году профессиональный праздник выпадает на 12 октября.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, россия, рф, михаил мишустин, дмитрий патрушев, оксана лут, минсельхоз
Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, Дмитрий Патрушев, Оксана Лут, Минсельхоз
Мишустин выступит на выставке "Золотая осень"
Мишустин выступит на «Золотой осени» и вручит госнаграды работникам АПК
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступит на пленарном заседании российской агропромышленной выставки "Золотая осень" и вручит госнаграды работникам АПК, сообщила пресс-служба правительства России.
Глава кабмина в среду, 8 октября, примет участие в работе 27-й выставки "Золотая осень".
"Михаил Мишустин выступит на пленарном заседании "Цифровизация как инструмент повышения производительности АПК" российской агропромышленной выставки "Золотая осень". Председатель правительства также вручит государственные награды работникам АПК", - сообщили в пресс-службе.
Вместе с ним в этих мероприятиях будут участвовать вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев и министр сельского хозяйства Оксана Лут.
Выставку "Золотая осень" в правительстве назвали главным деловым событием в сфере российского агропрома. Этот крупнейший аграрный форум проводится Минсельхозом России ежегодно с 1999 года, напомнили в кабмине.
Выставка приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который отмечается в России ежегодно во второе воскресенье октября. В этом году профессиональный праздник выпадает на 12 октября.