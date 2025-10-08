Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Красноярске пенсионерка отдала мошенникам более миллиона рублей - 08.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
https://1prime.ru/20251008/moshenniki-863287970.html
В Красноярске пенсионерка отдала мошенникам более миллиона рублей
В Красноярске пенсионерка отдала мошенникам более миллиона рублей - 08.10.2025, ПРАЙМ
В Красноярске пенсионерка отдала мошенникам более миллиона рублей
Мошенники выманили более 1 миллиона рублей у 84-летней жительницы Красноярска, которую ради реализации схемы отправили на самолете в Москву, сообщает краевой... | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T13:59+0300
2025-10-08T13:59+0300
мошенничество
москва
красноярск
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860429609_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_ae0632c7b2fd09b56024db669cf05bc3.jpg
КРАСНОЯРСК, 8 окт - ПРАЙМ. Мошенники выманили более 1 миллиона рублей у 84-летней жительницы Красноярска, которую ради реализации схемы отправили на самолете в Москву, сообщает краевой главк ГУМВД. По данным пресс-службы, в полицию обратилась пенсионерка 1941 года рождения и рассказала сотрудникам, что стала жертвой аферистов, которым отдала около 1 миллиона 150 тысяч рублей. Как выяснили полицейские, на домашний телефон пенсионерки поступил звонок из якобы компании по ремонту домофонов. Женщине сообщили, что для ускорения процедуры починки ей необходимо назвать свои паспортные данные. На следующий день пенсионерке позвонили якобы из правоохранительных органов и сообщили, что ранее женщине звонили мошенники. По словам звонивших, мошенников якобы поймали, но пожилой женщине необходимо задекларировать все имеющиеся у нее денежные средства, однако сделать это можно только в Москве. "Продолжая общение с женщиной, аферисты приобрели для неё электронные билеты в Москву и обратно, отправили их на её мобильный телефон. В столице красноярке вызвали такси из аэропорта в нужную точку, где её встретил мужчина, назвал кодовое слово, которое было обговорено заранее, и она передала ему деньги", - говорится в сообщении. По данному факту, полиция возбудила уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).
https://1prime.ru/20251006/moshenniki-863214853.html
москва
красноярск
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860429609_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_3a615c3843d25e9bc588fa2a9c6efa53.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
москва, красноярск, рф
Мошенничество, МОСКВА, Красноярск, РФ
13:59 08.10.2025
 
В Красноярске пенсионерка отдала мошенникам более миллиона рублей

В Красноярске 84-летняя пенсионерка отдала мошенникам более миллиона рублей

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2025
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КРАСНОЯРСК, 8 окт - ПРАЙМ. Мошенники выманили более 1 миллиона рублей у 84-летней жительницы Красноярска, которую ради реализации схемы отправили на самолете в Москву, сообщает краевой главк ГУМВД.
По данным пресс-службы, в полицию обратилась пенсионерка 1941 года рождения и рассказала сотрудникам, что стала жертвой аферистов, которым отдала около 1 миллиона 150 тысяч рублей. Как выяснили полицейские, на домашний телефон пенсионерки поступил звонок из якобы компании по ремонту домофонов. Женщине сообщили, что для ускорения процедуры починки ей необходимо назвать свои паспортные данные.
На следующий день пенсионерке позвонили якобы из правоохранительных органов и сообщили, что ранее женщине звонили мошенники. По словам звонивших, мошенников якобы поймали, но пожилой женщине необходимо задекларировать все имеющиеся у нее денежные средства, однако сделать это можно только в Москве.
"Продолжая общение с женщиной, аферисты приобрели для неё электронные билеты в Москву и обратно, отправили их на её мобильный телефон. В столице красноярке вызвали такси из аэропорта в нужную точку, где её встретил мужчина, назвал кодовое слово, которое было обговорено заранее, и она передала ему деньги", - говорится в сообщении.
По данному факту, полиция возбудила уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).
Полицейский - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
Жительница Новокузнецка отдала мошенникам 47 миллионов рублей
6 октября, 17:16
 
МошенничествоМОСКВАКрасноярскРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала