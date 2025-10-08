В МТС рассказали о последствиях внедрения ИИ

https://1prime.ru/20251008/mts-863270091.html
Глава «Экосистемы МТС» Алиев: ИИ поменяет положение на рынке компаний
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Внедрение искусственного интеллекта поменяет положение на рынке тех компаний, статус которых долгое время был нерушимым, рассказал в интервью газете "Коммерсант" президент компании "Экосистема МТС" Ровшан Алиев.
"Я вообще считаю, что ИИ поменяет положение на рынке тех компаний, статус которых, казалось, нельзя пошатнуть. Это будут тектонические изменения с точки зрения клиентских путей, бизнес-моделей и архитектуры цифрового мира", - приводит газета слова топ-менеджера.
Алиев уточнил, что сейчас технология находится "в облаке". "Мы видим в стране цифровизацию и "ИИзацию", которые только ускоряют облачный бизнес. И мы вкладываем в него существенные средства — около 10 миллиардов каждый год. И в конце октября у нас будет запуск нашей большой облачной платформы, в которой мы видим большой потенциал", - добавил он.
Алиев также рассказал о том, что сейчас компания запустила собственную ИИ-трансформацию, которая поможет удешевлению процессов, их ускорению и генерации контента.
"У нас работает более 10 тысяч IT-специалистов, и 20% кода уже пишется с помощью ИИ, и процент будет только расти. Во многом достичь такого показателя удалось за счет развития ИИ-ассистентов. Если бы программисты не использовали их, нам пришлось бы дополнительно привлечь около двух тысяч разработчиков", - рассказал Алиев.
Кроме того, ИИ используется для автоматической оценки сценариев и экспериментального создания контента для "МТС Медиа".