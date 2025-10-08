https://1prime.ru/20251008/nabiullina-863279179.html
Набиуллина рассказала о доле безналичных платежей в России
Набиуллина рассказала о доле безналичных платежей в России - 08.10.2025, ПРАЙМ
Набиуллина рассказала о доле безналичных платежей в России
08.10.2025
СИРИУС, 8 окт - ПРАЙМ. Доля безналичных платежей в России достигла 87,5%, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в рамках выступления на пленарной сессии Форума инновационных финансовых технологий Банка России (Finopolis-2025). "Уместно здесь будет здесь вспомнить такой интегральный показатель зрелости финрынка, как доля безналичных в платежах, она у нас сейчас 87,5%", - сказала она. Это очень высокий показатель, по нему Россия входит в пятерку стран "с более или менее крупными экономиками", добавила глава ЦБ. "Если брать шире, не только платежи, у нас 88,5% финансовых услуг люди приобретают "в цифре". Это говорящая сама за себя цифра", - также добавила Набиуллина. В июле глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина сообщала журналистам, что ЦБ РФ ждет дальнейшего роста доли безналичных платежей в стране, и по итогам года ее величина составит до 90%.
рф
Новости
ru-RU
Набиуллина рассказала о доле безналичных платежей в России
Набиуллина: доля безналичных платежей в России достигла 87,5 процента