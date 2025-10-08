Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Набиуллина рассказала о доле безналичных платежей в России - 08.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251008/nabiullina-863279179.html
Набиуллина рассказала о доле безналичных платежей в России
Набиуллина рассказала о доле безналичных платежей в России - 08.10.2025, ПРАЙМ
Набиуллина рассказала о доле безналичных платежей в России
Доля безналичных платежей в России достигла 87,5%, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в рамках выступления на пленарной сессии Форума инновационных... | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T11:10+0300
2025-10-08T11:10+0300
финансы
банки
рф
эльвира набиуллина
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861027922_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d9a3e9a06968eff445c38bad924eec46.jpg
СИРИУС, 8 окт - ПРАЙМ. Доля безналичных платежей в России достигла 87,5%, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в рамках выступления на пленарной сессии Форума инновационных финансовых технологий Банка России (Finopolis-2025). "Уместно здесь будет здесь вспомнить такой интегральный показатель зрелости финрынка, как доля безналичных в платежах, она у нас сейчас 87,5%", - сказала она. Это очень высокий показатель, по нему Россия входит в пятерку стран "с более или менее крупными экономиками", добавила глава ЦБ. "Если брать шире, не только платежи, у нас 88,5% финансовых услуг люди приобретают "в цифре". Это говорящая сама за себя цифра", - также добавила Набиуллина. В июле глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина сообщала журналистам, что ЦБ РФ ждет дальнейшего роста доли безналичных платежей в стране, и по итогам года ее величина составит до 90%.
https://1prime.ru/20251008/qr-kod-863278166.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861027922_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f6ca9054c7e4fe0898af3cbfd5fe7b97.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, рф, эльвира набиуллина, банк россия
Финансы, Банки, РФ, Эльвира Набиуллина, банк Россия
11:10 08.10.2025
 
Набиуллина рассказала о доле безналичных платежей в России

Набиуллина: доля безналичных платежей в России достигла 87,5 процента

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЖенщина производит снятие денег в банкомате
Женщина производит снятие денег в банкомате - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2025
Женщина производит снятие денег в банкомате. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИРИУС, 8 окт - ПРАЙМ. Доля безналичных платежей в России достигла 87,5%, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в рамках выступления на пленарной сессии Форума инновационных финансовых технологий Банка России (Finopolis-2025).
"Уместно здесь будет здесь вспомнить такой интегральный показатель зрелости финрынка, как доля безналичных в платежах, она у нас сейчас 87,5%", - сказала она.
Это очень высокий показатель, по нему Россия входит в пятерку стран "с более или менее крупными экономиками", добавила глава ЦБ.
"Если брать шире, не только платежи, у нас 88,5% финансовых услуг люди приобретают "в цифре". Это говорящая сама за себя цифра", - также добавила Набиуллина.
В июле глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина сообщала журналистам, что ЦБ РФ ждет дальнейшего роста доли безналичных платежей в стране, и по итогам года ее величина составит до 90%.
Терминал оплаты банковскими картами и денежные купюры. - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2025
НСПК представила персональный QR-код для оплаты
10:55
 
ФинансыБанкиРФЭльвира Набиуллинабанк Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала