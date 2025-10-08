https://1prime.ru/20251008/nabiullina-863287065.html

Набиуллина рассказала об уходе "банковского рабства" в России в прошлое

МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. "Банковское рабство" в России практически исчезло, заявила руководитель Центрального банка Эльвира Набиуллина в ходе инновационного финансового форума Finopolis, организованного Банком России. "Технологии ведут к росту конкуренции. Людям действительно стало проще выбирать, менять финансовую организацию, банк, если они видят, что где-то сервисы, продукты лучше. И то "банковское рабство", о котором мы так горячо спорили еще несколько лет назад, можно сказать, почти отошло в прошлое", — отметила она. Глава Центрального банка также подчеркнула, что все больше россиян отдают предпочтение цифровым способам оплаты товаров и услуг. В среду в Сириусе начался форум инновационных финансовых технологий Finopolis, самый крупный в России форум Банка России, который создан для рассмотрения и анализа текущих тенденций, возможностей прогресса и внедрения современных цифровых финансовых технологий. В пленарной дискуссии, посвященной теме "Национальная цифровая инфраструктура финансового рынка (ЦИФРа): в поисках баланса", модератором выступила Набиуллина.

