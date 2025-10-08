Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-10-08T13:20+0300
2025-10-08T13:20+0300
финансы
банки
эльвира набиуллина
банк россия
центральные банки
россия
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. "Банковское рабство" в России практически исчезло, заявила руководитель Центрального банка Эльвира Набиуллина в ходе инновационного финансового форума Finopolis, организованного Банком России. "Технологии ведут к росту конкуренции. Людям действительно стало проще выбирать, менять финансовую организацию, банк, если они видят, что где-то сервисы, продукты лучше. И то "банковское рабство", о котором мы так горячо спорили еще несколько лет назад, можно сказать, почти отошло в прошлое", — отметила она. Глава Центрального банка также подчеркнула, что все больше россиян отдают предпочтение цифровым способам оплаты товаров и услуг. В среду в Сириусе начался форум инновационных финансовых технологий Finopolis, самый крупный в России форум Банка России, который создан для рассмотрения и анализа текущих тенденций, возможностей прогресса и внедрения современных цифровых финансовых технологий. В пленарной дискуссии, посвященной теме "Национальная цифровая инфраструктура финансового рынка (ЦИФРа): в поисках баланса", модератором выступила Набиуллина.
финансы, банки, эльвира набиуллина, банк россия, центральные банки, россия
Финансы, Банки, Эльвира Набиуллина, банк Россия, центральные банки, РОССИЯ
13:20 08.10.2025
 
Набиуллина рассказала об уходе "банковского рабства" в России в прошлое

Набиуллина: банковское рабство в России почти ушло в прошлое

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЭльвира Набиуллина
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. "Банковское рабство" в России практически исчезло, заявила руководитель Центрального банка Эльвира Набиуллина в ходе инновационного финансового форума Finopolis, организованного Банком России.
"Технологии ведут к росту конкуренции. Людям действительно стало проще выбирать, менять финансовую организацию, банк, если они видят, что где-то сервисы, продукты лучше. И то "банковское рабство", о котором мы так горячо спорили еще несколько лет назад, можно сказать, почти отошло в прошлое", — отметила она.
Глава Центрального банка также подчеркнула, что все больше россиян отдают предпочтение цифровым способам оплаты товаров и услуг.
В среду в Сириусе начался форум инновационных финансовых технологий Finopolis, самый крупный в России форум Банка России, который создан для рассмотрения и анализа текущих тенденций, возможностей прогресса и внедрения современных цифровых финансовых технологий.
В пленарной дискуссии, посвященной теме "Национальная цифровая инфраструктура финансового рынка (ЦИФРа): в поисках баланса", модератором выступила Набиуллина.
Российские банки больше не консервативные, заявила Набиуллина
25 сентября, 14:50
 
