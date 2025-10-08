https://1prime.ru/20251008/nabiullina-863287065.html
Набиуллина рассказала об уходе "банковского рабства" в России в прошлое
2025-10-08T13:20+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/03/859142594_0:96:3303:1954_1920x0_80_0_0_728813eaac9e74ba63d2b6884ee753a2.jpg
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. "Банковское рабство" в России практически исчезло, заявила руководитель Центрального банка Эльвира Набиуллина в ходе инновационного финансового форума Finopolis, организованного Банком России. "Технологии ведут к росту конкуренции. Людям действительно стало проще выбирать, менять финансовую организацию, банк, если они видят, что где-то сервисы, продукты лучше. И то "банковское рабство", о котором мы так горячо спорили еще несколько лет назад, можно сказать, почти отошло в прошлое", — отметила она. Глава Центрального банка также подчеркнула, что все больше россиян отдают предпочтение цифровым способам оплаты товаров и услуг. В среду в Сириусе начался форум инновационных финансовых технологий Finopolis, самый крупный в России форум Банка России, который создан для рассмотрения и анализа текущих тенденций, возможностей прогресса и внедрения современных цифровых финансовых технологий. В пленарной дискуссии, посвященной теме "Национальная цифровая инфраструктура финансового рынка (ЦИФРа): в поисках баланса", модератором выступила Набиуллина.
https://1prime.ru/20250925/banki-862767714.html
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/03/859142594_286:0:3017:2048_1920x0_80_0_0_cb0bcafafff43fd4f87f3dc18173a673.jpg
финансы, банки, эльвира набиуллина, банк россия, центральные банки, россия
