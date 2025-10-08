Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ готов рассмотреть возможность создания второй платежной системы - 08.10.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251008/nabiullina-863287437.html
ЦБ готов рассмотреть возможность создания второй платежной системы
ЦБ готов рассмотреть возможность создания второй платежной системы - 08.10.2025, ПРАЙМ
ЦБ готов рассмотреть возможность создания второй платежной системы
Банк России готов рассмотреть предложение кредитных организаций о возможности создания второй платежной системы на российском финансовом рынке, заявила глава ЦБ | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T13:37+0300
2025-10-08T13:37+0300
банки
финансы
россия
рф
эльвира набиуллина
банк россия
альфа-банк
нспк
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/64/841406476_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bbf06e1de4c14ca1cbaa7af170be4cd1.jpg
СИРИУС, 8 окт - ПРАЙМ. Банк России готов рассмотреть предложение кредитных организаций о возможности создания второй платежной системы на российском финансовом рынке, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Мы уже не раз говорили, что мы, в принципе, если рынок договорится и будет готов создавать альтернативу платежной системе, если готовы то пожалуйста, но все равно нужно посмотреть альтернативу. Есть уже работающая платежная система, если в ней что-то не устраивает, то посмотреть, может быть сделать эту систему более открытой, чтобы было больше доверия", - сказала она в рамках инновационного финансового форума Банка России Finopolis. Глава Альфа-банка Владимир Верхошинский выступил с предложением рассмотреть создание второй платежной системы на рынке РФ. "Идея в воздухе летает, вы предварительно ее поддерживали, создать вторую платежную систему в стране. Это и содействие развитию инноваций в нашей стране и устойчивая система для граждан", - сказал он. "Мы готовы выступить, позвать банки, бигтехи, если с вашей стороны будет поддержка организовать такой разговор и будет к теоретическим разговорам практическое решение", - отметил Верхошинский. Набиуллина уточнила, что если участники рынка, особенно банки, готовы потратить средства не на кредитование, а на создание альтернативы, то "почему нет". Глава Альфа- банка заключил, что банк готов к содействию в разрешении данного вопроса и проработает его. Национальная система платежных карт (НСПК) создана в 2014 году. 100% акций АО "НСПК" принадлежит Центральному банку.
банки, финансы, россия, рф, эльвира набиуллина, банк россия, альфа-банк, нспк
Банки, Финансы, РОССИЯ, РФ, Эльвира Набиуллина, банк Россия, Альфа-банк, НСПК
13:37 08.10.2025
 
ЦБ готов рассмотреть возможность создания второй платежной системы

Набиуллина: ЦБ готов рассмотреть создание альтернативной платежной системы

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2025
ЦБ РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
СИРИУС, 8 окт - ПРАЙМ. Банк России готов рассмотреть предложение кредитных организаций о возможности создания второй платежной системы на российском финансовом рынке, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Мы уже не раз говорили, что мы, в принципе, если рынок договорится и будет готов создавать альтернативу платежной системе, если готовы то пожалуйста, но все равно нужно посмотреть альтернативу. Есть уже работающая платежная система, если в ней что-то не устраивает, то посмотреть, может быть сделать эту систему более открытой, чтобы было больше доверия", - сказала она в рамках инновационного финансового форума Банка России Finopolis.
Глава Альфа-банка Владимир Верхошинский выступил с предложением рассмотреть создание второй платежной системы на рынке РФ. "Идея в воздухе летает, вы предварительно ее поддерживали, создать вторую платежную систему в стране. Это и содействие развитию инноваций в нашей стране и устойчивая система для граждан", - сказал он.
"Мы готовы выступить, позвать банки, бигтехи, если с вашей стороны будет поддержка организовать такой разговор и будет к теоретическим разговорам практическое решение", - отметил Верхошинский.
Набиуллина уточнила, что если участники рынка, особенно банки, готовы потратить средства не на кредитование, а на создание альтернативы, то "почему нет".
Глава Альфа- банка заключил, что банк готов к содействию в разрешении данного вопроса и проработает его.
Национальная система платежных карт (НСПК) создана в 2014 году. 100% акций АО "НСПК" принадлежит Центральному банку.
Заголовок открываемого материала