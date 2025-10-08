https://1prime.ru/20251008/nabiullina-863287437.html

ЦБ готов рассмотреть возможность создания второй платежной системы

СИРИУС, 8 окт - ПРАЙМ. Банк России готов рассмотреть предложение кредитных организаций о возможности создания второй платежной системы на российском финансовом рынке, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Мы уже не раз говорили, что мы, в принципе, если рынок договорится и будет готов создавать альтернативу платежной системе, если готовы то пожалуйста, но все равно нужно посмотреть альтернативу. Есть уже работающая платежная система, если в ней что-то не устраивает, то посмотреть, может быть сделать эту систему более открытой, чтобы было больше доверия", - сказала она в рамках инновационного финансового форума Банка России Finopolis. Глава Альфа-банка Владимир Верхошинский выступил с предложением рассмотреть создание второй платежной системы на рынке РФ. "Идея в воздухе летает, вы предварительно ее поддерживали, создать вторую платежную систему в стране. Это и содействие развитию инноваций в нашей стране и устойчивая система для граждан", - сказал он. "Мы готовы выступить, позвать банки, бигтехи, если с вашей стороны будет поддержка организовать такой разговор и будет к теоретическим разговорам практическое решение", - отметил Верхошинский. Набиуллина уточнила, что если участники рынка, особенно банки, готовы потратить средства не на кредитование, а на создание альтернативы, то "почему нет". Глава Альфа- банка заключил, что банк готов к содействию в разрешении данного вопроса и проработает его. Национальная система платежных карт (НСПК) создана в 2014 году. 100% акций АО "НСПК" принадлежит Центральному банку.

