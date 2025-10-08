Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЛУГАНСК, 8 окт - ПРАЙМ. Начальник медицинской службы спецназа "Ахмат" пригласил специалистов компании "Камаз" ознакомиться с фронтовыми разработками подразделения и обменяться опытом. Ранее начмед "Ахмата" показал РИА Новости бронированный реанимобиль "Булемобиль", сделанный на базе "Камаза" бойцами подразделения. "Хотелось бы, чтоб приехали инженеры с завода, чтобы мы показали им, для чего мы это всё делаем. Чтобы они знали, что нам необходимо. Если с их мозгами и образованием приехать, получить от наших ребят опыт - и не только нашего подразделения, от всех ребят, которые сейчас находятся на СВО, есть огромный багаж знаний, которые мы используем. Война - это двигатель прогресса, давайте вместе объединимся", - призвал начмед.
04:15 08.10.2025
 
Начмед "Ахмата" пригласил специалистов "Камаза" ознакомиться с разработками

ЛУГАНСК, 8 окт - ПРАЙМ. Начальник медицинской службы спецназа "Ахмат" пригласил специалистов компании "Камаз" ознакомиться с фронтовыми разработками подразделения и обменяться опытом.
Ранее начмед "Ахмата" показал РИА Новости бронированный реанимобиль "Булемобиль", сделанный на базе "Камаза" бойцами подразделения.
"Хотелось бы, чтоб приехали инженеры с завода, чтобы мы показали им, для чего мы это всё делаем. Чтобы они знали, что нам необходимо. Если с их мозгами и образованием приехать, получить от наших ребят опыт - и не только нашего подразделения, от всех ребят, которые сейчас находятся на СВО, есть огромный багаж знаний, которые мы используем. Война - это двигатель прогресса, давайте вместе объединимся", - призвал начмед.
 
