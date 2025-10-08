https://1prime.ru/20251008/nachmed-863269870.html

Начмед "Ахмата" пригласил специалистов "Камаза" ознакомиться с разработками

Начмед "Ахмата" пригласил специалистов "Камаза" ознакомиться с разработками - 08.10.2025, ПРАЙМ

Начмед "Ахмата" пригласил специалистов "Камаза" ознакомиться с разработками

Начальник медицинской службы спецназа "Ахмат" пригласил специалистов компании "Камаз" ознакомиться с фронтовыми разработками подразделения и обменяться опытом. | 08.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-08T04:15+0300

2025-10-08T04:15+0300

2025-10-08T04:15+0300

бизнес

общество

россия

камаз

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863269870.jpg?1759886113

ЛУГАНСК, 8 окт - ПРАЙМ. Начальник медицинской службы спецназа "Ахмат" пригласил специалистов компании "Камаз" ознакомиться с фронтовыми разработками подразделения и обменяться опытом. Ранее начмед "Ахмата" показал РИА Новости бронированный реанимобиль "Булемобиль", сделанный на базе "Камаза" бойцами подразделения. "Хотелось бы, чтоб приехали инженеры с завода, чтобы мы показали им, для чего мы это всё делаем. Чтобы они знали, что нам необходимо. Если с их мозгами и образованием приехать, получить от наших ребят опыт - и не только нашего подразделения, от всех ребят, которые сейчас находятся на СВО, есть огромный багаж знаний, которые мы используем. Война - это двигатель прогресса, давайте вместе объединимся", - призвал начмед.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , россия, камаз