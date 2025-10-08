https://1prime.ru/20251008/novak-863290856.html
Правительство не планирует ограничивать экспорт дизтоплива для нефтяников
Правительство не планирует ограничивать экспорт дизтоплива для нефтяников - 08.10.2025, ПРАЙМ
Правительство не планирует ограничивать экспорт дизтоплива для нефтяников
Правительство РФ не видит сейчас необходимости ограничивать экспорт дизтоплива для производителей, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T15:15+0300
2025-10-08T15:15+0300
2025-10-08T15:15+0300
энергетика
россия
рф
александр новак
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860423597_0:204:2915:1844_1920x0_80_0_0_cb64139f9cbbff2cb0b154ea7700e5fa.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт - РИА Новости. Правительство РФ не видит сейчас необходимости ограничивать экспорт дизтоплива для производителей, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Нет, сейчас это не требуется. Мы дизельное топливо запретили только для непроизводителей", - ответил он на вопрос, рассматривают ли власти возможность квотирования экспорта для нефтяных компаний. Проблем с предложением зимних сортов дизтоплива в России также сейчас не наблюдается, добавил вице-премьер.
https://1prime.ru/20251007/toplivo-863246504.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860423597_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_e6c6fa0bd546bb11e8a8ddf31b70f003.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, александр новак
Энергетика, РОССИЯ, РФ, Александр Новак
Правительство не планирует ограничивать экспорт дизтоплива для нефтяников
Новак не видит необходимости в ограничении экспорта дизтоплива для нефтяников
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт - РИА Новости. Правительство РФ не видит сейчас необходимости ограничивать экспорт дизтоплива для производителей, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Нет, сейчас это не требуется. Мы дизельное топливо запретили только для непроизводителей", - ответил он на вопрос, рассматривают ли власти возможность квотирования экспорта для нефтяных компаний.
Проблем с предложением зимних сортов дизтоплива в России также сейчас не наблюдается, добавил вице-премьер.
Калининградский губернатор оценил запасы топлива на заправках