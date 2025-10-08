Правительство не планирует ограничивать экспорт дизтоплива для нефтяников

https://1prime.ru/20251008/novak-863290856.html

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт - РИА Новости. Правительство РФ не видит сейчас необходимости ограничивать экспорт дизтоплива для производителей, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Нет, сейчас это не требуется. Мы дизельное топливо запретили только для непроизводителей", - ответил он на вопрос, рассматривают ли власти возможность квотирования экспорта для нефтяных компаний. Проблем с предложением зимних сортов дизтоплива в России также сейчас не наблюдается, добавил вице-премьер.

