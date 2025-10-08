Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство не планирует ограничивать экспорт дизтоплива для нефтяников - 08.10.2025
Правительство не планирует ограничивать экспорт дизтоплива для нефтяников
Правительство не планирует ограничивать экспорт дизтоплива для нефтяников - 08.10.2025, ПРАЙМ
Правительство не планирует ограничивать экспорт дизтоплива для нефтяников
Правительство РФ не видит сейчас необходимости ограничивать экспорт дизтоплива для производителей, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. | 08.10.2025, ПРАЙМ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт - РИА Новости. Правительство РФ не видит сейчас необходимости ограничивать экспорт дизтоплива для производителей, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Нет, сейчас это не требуется. Мы дизельное топливо запретили только для непроизводителей", - ответил он на вопрос, рассматривают ли власти возможность квотирования экспорта для нефтяных компаний. Проблем с предложением зимних сортов дизтоплива в России также сейчас не наблюдается, добавил вице-премьер.
россия, рф, александр новак
Энергетика, РОССИЯ, РФ, Александр Новак
15:15 08.10.2025
 
Правительство не планирует ограничивать экспорт дизтоплива для нефтяников

Новак не видит необходимости в ограничении экспорта дизтоплива для нефтяников

Заправка автомобиля топливом
Заправка автомобиля топливом - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2025
Заправка автомобиля топливом . Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт - РИА Новости. Правительство РФ не видит сейчас необходимости ограничивать экспорт дизтоплива для производителей, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Нет, сейчас это не требуется. Мы дизельное топливо запретили только для непроизводителей", - ответил он на вопрос, рассматривают ли власти возможность квотирования экспорта для нефтяных компаний.
Проблем с предложением зимних сортов дизтоплива в России также сейчас не наблюдается, добавил вице-премьер.
Вчера, 15:04
 
ЭнергетикаРОССИЯРФАлександр Новак
 
 
