В России вырос объем производства оборудования для нефтегазовой отрасли
В России вырос объем производства оборудования для нефтегазовой отрасли - 08.10.2025, ПРАЙМ
В России вырос объем производства оборудования для нефтегазовой отрасли
Производство нефтегазового оборудования в России по итогам первого полугодия увеличилось на 8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года - дог 246... | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T20:00+0300
2025-10-08T20:00+0300
2025-10-08T20:00+0300
экономика
промышленность
рф
антон алиханов
минпромторг
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Производство нефтегазового оборудования в России по итогам первого полугодия увеличилось на 8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года - дог 246 миллиардов рублей, заявил замглавы Минпромторга РФ Михаил Иванов. "Мы наблюдаем реальные результаты консолидации усилий государства и бизнеса. Объем производства нефтегазового оборудования в первом полугодии 2025 года показал рост на 8%, достигнув 246 млрд рублей. Уже сегодня по двум критическим направлениям – геологоразведке и бурению – российские предприятия вышли на серийный выпуск продукции, которая ранее закупалась за рубежом", - приводятся в сообщении ведомства слова Иванова. В сентябре текущего года министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов сообщал, что уровень импортонезависимости страны в сфере нефтегазового оборудования за последние 10 лет вырос с 43% до 70%. Объем российского рынка нефтегазового машиностроения по 2024 года составил 674 миллиарда рублей.
рф
