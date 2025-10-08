Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России вырос объем производства оборудования для нефтегазовой отрасли - 08.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251008/oborudovanie-863302384.html
В России вырос объем производства оборудования для нефтегазовой отрасли
В России вырос объем производства оборудования для нефтегазовой отрасли - 08.10.2025, ПРАЙМ
В России вырос объем производства оборудования для нефтегазовой отрасли
Производство нефтегазового оборудования в России по итогам первого полугодия увеличилось на 8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года - дог 246... | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T20:00+0300
2025-10-08T20:00+0300
экономика
промышленность
рф
антон алиханов
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/76773/60/767736035_0:118:1500:962_1920x0_80_0_0_ab9662212f76ac96951f4d53235ffa9b.jpg
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Производство нефтегазового оборудования в России по итогам первого полугодия увеличилось на 8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года - дог 246 миллиардов рублей, заявил замглавы Минпромторга РФ Михаил Иванов. "Мы наблюдаем реальные результаты консолидации усилий государства и бизнеса. Объем производства нефтегазового оборудования в первом полугодии 2025 года показал рост на 8%, достигнув 246 млрд рублей. Уже сегодня по двум критическим направлениям – геологоразведке и бурению – российские предприятия вышли на серийный выпуск продукции, которая ранее закупалась за рубежом", - приводятся в сообщении ведомства слова Иванова. В сентябре текущего года министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов сообщал, что уровень импортонезависимости страны в сфере нефтегазового оборудования за последние 10 лет вырос с 43% до 70%. Объем российского рынка нефтегазового машиностроения по 2024 года составил 674 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/20251007/rossiya-863257751.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76773/60/767736035_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_be25f34daabfa981203433575479b3a8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, рф, антон алиханов, минпромторг
Экономика, Промышленность, РФ, Антон Алиханов, Минпромторг
20:00 08.10.2025
 
В России вырос объем производства оборудования для нефтегазовой отрасли

Минпромторг: производство оборудования для нефтегаза в РФ за I полугодие выросло на 8%

© fotolia.com / ping hanНефтяные насосы
Нефтяные насосы - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2025
Нефтяные насосы. Архивное фото
© fotolia.com / ping han
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Производство нефтегазового оборудования в России по итогам первого полугодия увеличилось на 8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года - дог 246 миллиардов рублей, заявил замглавы Минпромторга РФ Михаил Иванов.
"Мы наблюдаем реальные результаты консолидации усилий государства и бизнеса. Объем производства нефтегазового оборудования в первом полугодии 2025 года показал рост на 8%, достигнув 246 млрд рублей. Уже сегодня по двум критическим направлениям – геологоразведке и бурению – российские предприятия вышли на серийный выпуск продукции, которая ранее закупалась за рубежом", - приводятся в сообщении ведомства слова Иванова.
В сентябре текущего года министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов сообщал, что уровень импортонезависимости страны в сфере нефтегазового оборудования за последние 10 лет вырос с 43% до 70%. Объем российского рынка нефтегазового машиностроения по 2024 года составил 674 миллиарда рублей.
Отряд альпинистов поднимается к одной из вершин Эльбруса - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2025
В КБР ищут подрядчика на установку трех канатных дорог
Вчера, 19:34
 
ЭкономикаПромышленностьРФАнтон АлихановМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала