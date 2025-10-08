В России вырос объем производства оборудования для нефтегазовой отрасли

https://1prime.ru/20251008/oborudovanie-863302384.html

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Производство нефтегазового оборудования в России по итогам первого полугодия увеличилось на 8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года - дог 246 миллиардов рублей, заявил замглавы Минпромторга РФ Михаил Иванов. "Мы наблюдаем реальные результаты консолидации усилий государства и бизнеса. Объем производства нефтегазового оборудования в первом полугодии 2025 года показал рост на 8%, достигнув 246 млрд рублей. Уже сегодня по двум критическим направлениям – геологоразведке и бурению – российские предприятия вышли на серийный выпуск продукции, которая ранее закупалась за рубежом", - приводятся в сообщении ведомства слова Иванова. В сентябре текущего года министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов сообщал, что уровень импортонезависимости страны в сфере нефтегазового оборудования за последние 10 лет вырос с 43% до 70%. Объем российского рынка нефтегазового машиностроения по 2024 года составил 674 миллиарда рублей.

