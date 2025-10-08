Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
08.10.2025
Куда приведет отскок?
Куда приведет отскок?
Индекс Мосбиржи с годового минимума ниже 2570 п. быстро смог прибавить около 4%. Сегодня утром бенчмарк уже над 2670 п. Трендовая поддержка удержана,...
2025-10-08T09:40+0300
2025-10-08T09:40+0300
мнения аналитиков
рынок
финансы
михаил зельцер
мосбиржа
банк санкт-петербург
сургутнефтегаз
Индекс Мосбиржи с годового минимума ниже 2570 п. быстро смог прибавить около 4%. Сегодня утром бенчмарк уже над 2670 п. Трендовая поддержка удержана, технический разворот по плану, но впереди уже важное сопротивление — 2700 п. Скорее всего, игроки в отскок на этом уровне сопротивления предпочтут зафиксировать спекулятивные позиции, и это замедлит подъем. Чтобы дальше расти, рынку акций нужны веские фундаментальные причины, а с ними пока тяжело — жесткая геополитика, ожидания по налогам и риски монетарной паузы ЦБ.Сильнее рынка — акции Банка Санкт-Петербург, они прибавили более 3% и за два дня закрыли дивгэп. Это очень быстро, но такой оптимизм связан с ранним падением курса — снимали перепроданность. Сопротивление на подъеме — 350 руб.Слабее рынка — привилегированные акции Сургутнефтегаза, которые просели больше чем на процент, и на столько же вчера упал доллар. У этих инструментов очень высокая корреляция из-за фактора дивидендов, привязанных к курсам инвалют. Тем не менее ожидается среднесрочное укрепление доллара, евро и юаня, и это способно приподнять и курс акций. Ориентир в рамках осени — возврат выше 40 руб.Рубль неустойчив, и после падения во вторник вчера укрепился. Доллар просел ниже 82, евро вновь дешевле 96, а юань откатил к 11,4. Однако до конца года прогнозируем новый виток курсов вверх на фоне геополитических рисков и сокращения профицита торговли — доллар в область 85–90, евро к 100, юань по 12.Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
09:40 08.10.2025
 

Куда приведет отскок?

Индекс Мосбиржи с годового минимума ниже 2570 п. быстро смог прибавить около 4%. Сегодня утром бенчмарк уже над 2670 п. Трендовая поддержка удержана, технический разворот по плану, но впереди уже важное сопротивление — 2700 п. Скорее всего, игроки в отскок на этом уровне сопротивления предпочтут зафиксировать спекулятивные позиции, и это замедлит подъем. Чтобы дальше расти, рынку акций нужны веские фундаментальные причины, а с ними пока тяжело — жесткая геополитика, ожидания по налогам и риски монетарной паузы ЦБ.
Сильнее рынка — акции Банка Санкт-Петербург, они прибавили более 3% и за два дня закрыли дивгэп. Это очень быстро, но такой оптимизм связан с ранним падением курса — снимали перепроданность. Сопротивление на подъеме — 350 руб.
Слабее рынка — привилегированные акции Сургутнефтегаза, которые просели больше чем на процент, и на столько же вчера упал доллар. У этих инструментов очень высокая корреляция из-за фактора дивидендов, привязанных к курсам инвалют. Тем не менее ожидается среднесрочное укрепление доллара, евро и юаня, и это способно приподнять и курс акций. Ориентир в рамках осени — возврат выше 40 руб.
Рубль неустойчив, и после падения во вторник вчера укрепился. Доллар просел ниже 82, евро вновь дешевле 96, а юань откатил к 11,4. Однако до конца года прогнозируем новый виток курсов вверх на фоне геополитических рисков и сокращения профицита торговли — доллар в область 85–90, евро к 100, юань по 12.
Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

