Парагвай интересуется закупкой в России речных судов, заявил Кондратенко - 08.10.2025
Парагвай интересуется закупкой в России речных судов, заявил Кондратенко
2025-10-08T22:15+0300
2025-10-08T22:15+0300
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт - РИА Новости. Представители Парагвая регулярно проявляют интерес к покупке в России специализированных речных судов и к строительству верфей, рассказал торговый представитель РФ в Аргентине, по совместительству в Уругвае и Парагвае Виталий Кондратенко. "У Парагвая самый большой речной флот в Латинской Америке. Постоянно, когда я бываю в командировке в Парагвае, они запрашивают у наших судостроительных компаний о закупке специализированных речных судов, о постройке верфей, каких-то мастерских", - сказал он, выступая на Петербургском международном газовом форуме. Торгпред РФ добавил, что этот вопрос нуждается в отдельном обсуждении. Парагвай не имеет выхода к морю, в связи с чем речной транспорт играет ключевую роль во внешней торговле страны.
22:15 08.10.2025
 
Парагвай интересуется закупкой в России речных судов, заявил Кондратенко

Кондратенко: Парагвай заинтересован в покупке речных судов в России и строительстве верфей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт - РИА Новости. Представители Парагвая регулярно проявляют интерес к покупке в России специализированных речных судов и к строительству верфей, рассказал торговый представитель РФ в Аргентине, по совместительству в Уругвае и Парагвае Виталий Кондратенко.
Парагвая самый большой речной флот в Латинской Америке. Постоянно, когда я бываю в командировке в Парагвае, они запрашивают у наших судостроительных компаний о закупке специализированных речных судов, о постройке верфей, каких-то мастерских", - сказал он, выступая на Петербургском международном газовом форуме.
Торгпред РФ добавил, что этот вопрос нуждается в отдельном обсуждении.
Парагвай не имеет выхода к морю, в связи с чем речной транспорт играет ключевую роль во внешней торговле страны.
Парагвай хочет сотрудничать с Россией по транспортировке СПГ
21:10
 
Заголовок открываемого материала