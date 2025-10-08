https://1prime.ru/20251008/paragvay-863306334.html

Парагвай интересуется закупкой в России речных судов, заявил Кондратенко

08.10.2025

Парагвай интересуется закупкой в России речных судов, заявил Кондратенко

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт - РИА Новости. Представители Парагвая регулярно проявляют интерес к покупке в России специализированных речных судов и к строительству верфей, рассказал торговый представитель РФ в Аргентине, по совместительству в Уругвае и Парагвае Виталий Кондратенко. "У Парагвая самый большой речной флот в Латинской Америке. Постоянно, когда я бываю в командировке в Парагвае, они запрашивают у наших судостроительных компаний о закупке специализированных речных судов, о постройке верфей, каких-то мастерских", - сказал он, выступая на Петербургском международном газовом форуме. Торгпред РФ добавил, что этот вопрос нуждается в отдельном обсуждении. Парагвай не имеет выхода к морю, в связи с чем речной транспорт играет ключевую роль во внешней торговле страны.

