https://1prime.ru/20251008/paragvay-863306334.html
Парагвай интересуется закупкой в России речных судов, заявил Кондратенко
Парагвай интересуется закупкой в России речных судов, заявил Кондратенко - 08.10.2025, ПРАЙМ
Парагвай интересуется закупкой в России речных судов, заявил Кондратенко
Представители Парагвая регулярно проявляют интерес к покупке в России специализированных речных судов и к строительству верфей, рассказал торговый представитель | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T22:15+0300
2025-10-08T22:15+0300
2025-10-08T22:15+0300
экономика
россия
бизнес
парагвай
рф
аргентина
https://cdnn.1prime.ru/img/77339/03/773390377_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_00cf8af7ba996d3f148794230cd90ecc.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт - РИА Новости. Представители Парагвая регулярно проявляют интерес к покупке в России специализированных речных судов и к строительству верфей, рассказал торговый представитель РФ в Аргентине, по совместительству в Уругвае и Парагвае Виталий Кондратенко. "У Парагвая самый большой речной флот в Латинской Америке. Постоянно, когда я бываю в командировке в Парагвае, они запрашивают у наших судостроительных компаний о закупке специализированных речных судов, о постройке верфей, каких-то мастерских", - сказал он, выступая на Петербургском международном газовом форуме. Торгпред РФ добавил, что этот вопрос нуждается в отдельном обсуждении. Парагвай не имеет выхода к морю, в связи с чем речной транспорт играет ключевую роль во внешней торговле страны.
https://1prime.ru/20251008/spg-863304854.html
парагвай
рф
аргентина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77339/03/773390377_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_a07fbc47646f4887eeb584bb78bc5b8c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, парагвай, рф, аргентина
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, ПАРАГВАЙ, РФ, АРГЕНТИНА
Парагвай интересуется закупкой в России речных судов, заявил Кондратенко
Кондратенко: Парагвай заинтересован в покупке речных судов в России и строительстве верфей