Пашинян рассказал, что создает в Армении Четвертую республику - 08.10.2025
Пашинян рассказал, что создает в Армении Четвертую республику
Пашинян рассказал, что создает в Армении Четвертую республику
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. В Армении формируется Четвертая республика, сосредоточенная на мирных отношениях, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян в видео на своем канале в Telegram."Многие спрашивают, в чем будет разница между Третьей и Четвертой Республиками. А разница в следующем: Третья Республика основывалась на логике конфликта, Четвертая — на логике мира", — заявил он.Пашинян считает, что Четвертая республика должна быть родиной мечты армян, которым не придется искать иного места для жизни.Он также добавил, что в этой новой республике власть должна однозначно и бесспорно принадлежать народу.В начале августа на встрече в Вашингтоне с президентами США и Азербайджана, Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым, была согласована декларация о подготовке министрами иностранных дел Армении и Азербайджана текста соглашения по установлению мира и межгосударственным отношениям между двумя странами. Ереван также выразил готовность сотрудничать с США и другими сторонами для создания "Маршрута Трампа для международного мира и процветания", который соединит Азербайджан с автономной областью Нахичевань через территорию Армении.
16:42 08.10.2025
 
Пашинян рассказал, что создает в Армении Четвертую республику

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкНикол Пашинян
Никол Пашинян - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2025
Никол Пашинян. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. В Армении формируется Четвертая республика, сосредоточенная на мирных отношениях, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян в видео на своем канале в Telegram.
"Многие спрашивают, в чем будет разница между Третьей и Четвертой Республиками. А разница в следующем: Третья Республика основывалась на логике конфликта, Четвертая — на логике мира", — заявил он.
Никол Пашинян - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Пашинян оценил вероятность принятия Армении в ЕС
23 сентября, 11:56
Пашинян считает, что Четвертая республика должна быть родиной мечты армян, которым не придется искать иного места для жизни.
Он также добавил, что в этой новой республике власть должна однозначно и бесспорно принадлежать народу.
В начале августа на встрече в Вашингтоне с президентами США и Азербайджана, Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым, была согласована декларация о подготовке министрами иностранных дел Армении и Азербайджана текста соглашения по установлению мира и межгосударственным отношениям между двумя странами. Ереван также выразил готовность сотрудничать с США и другими сторонами для создания "Маршрута Трампа для международного мира и процветания", который соединит Азербайджан с автономной областью Нахичевань через территорию Армении.
Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2025
Пашинян на встрече с Путиным назвал Россию и Армению братскими странами
31 августа, 16:58
 
