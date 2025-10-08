https://1prime.ru/20251008/pashinyan-863294558.html

Пашинян рассказал, что создает в Армении Четвертую республику

Пашинян рассказал, что создает в Армении Четвертую республику - 08.10.2025, ПРАЙМ

Пашинян рассказал, что создает в Армении Четвертую республику

В Армении формируется Четвертая республика, сосредоточенная на мирных отношениях, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян в видео на своем канале в... | 08.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-08T16:42+0300

2025-10-08T16:42+0300

2025-10-08T16:42+0300

россия

мировая экономика

армения

азербайджан

никол пашинян

дональд трамп

telegram

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/08/848027490_0:173:3025:1875_1920x0_80_0_0_600ead62766875424eee4428e4db0c10.jpg

МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. В Армении формируется Четвертая республика, сосредоточенная на мирных отношениях, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян в видео на своем канале в Telegram."Многие спрашивают, в чем будет разница между Третьей и Четвертой Республиками. А разница в следующем: Третья Республика основывалась на логике конфликта, Четвертая — на логике мира", — заявил он.Пашинян считает, что Четвертая республика должна быть родиной мечты армян, которым не придется искать иного места для жизни.Он также добавил, что в этой новой республике власть должна однозначно и бесспорно принадлежать народу.В начале августа на встрече в Вашингтоне с президентами США и Азербайджана, Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым, была согласована декларация о подготовке министрами иностранных дел Армении и Азербайджана текста соглашения по установлению мира и межгосударственным отношениям между двумя странами. Ереван также выразил готовность сотрудничать с США и другими сторонами для создания "Маршрута Трампа для международного мира и процветания", который соединит Азербайджан с автономной областью Нахичевань через территорию Армении.

https://1prime.ru/20250923/armeniya-862654716.html

https://1prime.ru/20250831/pashinyan--861534997.html

армения

азербайджан

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, армения, азербайджан, никол пашинян, дональд трамп, telegram, сша