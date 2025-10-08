https://1prime.ru/20251008/pashinyan-863294558.html
Пашинян рассказал, что создает в Армении Четвертую республику
Пашинян рассказал, что создает в Армении Четвертую республику - 08.10.2025, ПРАЙМ
Пашинян рассказал, что создает в Армении Четвертую республику
В Армении формируется Четвертая республика, сосредоточенная на мирных отношениях, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян в видео на своем канале в... | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T16:42+0300
2025-10-08T16:42+0300
2025-10-08T16:42+0300
россия
мировая экономика
армения
азербайджан
никол пашинян
дональд трамп
telegram
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/08/848027490_0:173:3025:1875_1920x0_80_0_0_600ead62766875424eee4428e4db0c10.jpg
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. В Армении формируется Четвертая республика, сосредоточенная на мирных отношениях, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян в видео на своем канале в Telegram."Многие спрашивают, в чем будет разница между Третьей и Четвертой Республиками. А разница в следующем: Третья Республика основывалась на логике конфликта, Четвертая — на логике мира", — заявил он.Пашинян считает, что Четвертая республика должна быть родиной мечты армян, которым не придется искать иного места для жизни.Он также добавил, что в этой новой республике власть должна однозначно и бесспорно принадлежать народу.В начале августа на встрече в Вашингтоне с президентами США и Азербайджана, Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым, была согласована декларация о подготовке министрами иностранных дел Армении и Азербайджана текста соглашения по установлению мира и межгосударственным отношениям между двумя странами. Ереван также выразил готовность сотрудничать с США и другими сторонами для создания "Маршрута Трампа для международного мира и процветания", который соединит Азербайджан с автономной областью Нахичевань через территорию Армении.
https://1prime.ru/20250923/armeniya-862654716.html
https://1prime.ru/20250831/pashinyan--861534997.html
армения
азербайджан
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/08/848027490_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_f3d3a09498b2fbe2e039db3938b1b2b0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, армения, азербайджан, никол пашинян, дональд трамп, telegram, сша
РОССИЯ, Мировая экономика, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, Никол Пашинян, Дональд Трамп, Telegram, США
Пашинян рассказал, что создает в Армении Четвертую республику
Пашинян заявил о создании в Армении Четвертой республики, основанной на мире