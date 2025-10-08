Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Перу рассчитывает подписать меморандум с Саудовской Аравией в ноябре - 08.10.2025
Перу рассчитывает подписать меморандум с Саудовской Аравией в ноябре
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Перу рассчитывает подписать меморандум о взаимопонимании с Саудовской Аравией в ноябре для разработки лития, меди и других стратегических минералов, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра энергетики и горнодобывающей промышленности Перу Хорхе Монтеро Корнехо. "Перу рассчитывает подписать меморандум о взаимопонимании с Саудовской Аравией в ноябре для разработки лития, меди и других стратегических минералов", - говорится в публикации со ссылкой на министра, который дал агентству интервью.
промышленность, перу, саудовская аравия
Энергетика, Экономика, Промышленность, ПЕРУ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
00:47 08.10.2025
 
Перу рассчитывает подписать меморандум с Саудовской Аравией в ноябре

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Перу рассчитывает подписать меморандум о взаимопонимании с Саудовской Аравией в ноябре для разработки лития, меди и других стратегических минералов, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра энергетики и горнодобывающей промышленности Перу Хорхе Монтеро Корнехо.
"Перу рассчитывает подписать меморандум о взаимопонимании с Саудовской Аравией в ноябре для разработки лития, меди и других стратегических минералов", - говорится в публикации со ссылкой на министра, который дал агентству интервью.
 
