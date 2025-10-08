https://1prime.ru/20251008/peru-863268394.html

Перу рассчитывает подписать меморандум с Саудовской Аравией в ноябре

2025-10-08T00:47+0300

энергетика

экономика

промышленность

перу

саудовская аравия

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Перу рассчитывает подписать меморандум о взаимопонимании с Саудовской Аравией в ноябре для разработки лития, меди и других стратегических минералов, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра энергетики и горнодобывающей промышленности Перу Хорхе Монтеро Корнехо. "Перу рассчитывает подписать меморандум о взаимопонимании с Саудовской Аравией в ноябре для разработки лития, меди и других стратегических минералов", - говорится в публикации со ссылкой на министра, который дал агентству интервью.

перу

саудовская аравия

2025

