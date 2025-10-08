https://1prime.ru/20251008/pey-863294709.html
В работе "Яндекс Пэй" произошел сбой
В работе "Яндекс Пэй" произошел сбой - 08.10.2025, ПРАЙМ
В работе "Яндекс Пэй" произошел сбой
Пользователи "Яндекс Пэй" сообщают о сбоях в работе сервиса, за последний час наблюдается порядка 530 жалоб, следует из данных Downdetector, отслеживающего сбои | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T17:01+0300
2025-10-08T17:01+0300
2025-10-08T17:01+0300
технологии
бизнес
общество
санкт-петербург
ленинградская область
downdetector
https://cdnn.1prime.ru/img/83310/62/833106287_0:152:3009:1845_1920x0_80_0_0_71027319e17406c4e5ab3efcc4317a14.jpg
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Пользователи "Яндекс Пэй" сообщают о сбоях в работе сервиса, за последний час наблюдается порядка 530 жалоб, следует из данных Downdetector, отслеживающего сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. По данным Downdetector, больше всего жалоб поступает на работу сервиса - 41%, мобильного приложения - 31%, личного кабинета - 15%, а также сайта. Больше всего жалоб на неполадки поступило из Ямало-Ненецкого автономного округа, Санкт-Петербурга, Самарской, Архангельской и Ленинградской областей.
https://1prime.ru/20251008/sboy-863279831.html
санкт-петербург
ленинградская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83310/62/833106287_175:0:2835:1995_1920x0_80_0_0_d69576608e93125707224af2e4daf9fc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, бизнес, общество , санкт-петербург, ленинградская область, downdetector
Технологии, Бизнес, Общество , САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Ленинградская область, Downdetector
В работе "Яндекс Пэй" произошел сбой
Пользователи "Яндекс Пэй" пожаловались на сбои