В работе "Яндекс Пэй" произошел сбой - 08.10.2025
В работе "Яндекс Пэй" произошел сбой
В работе "Яндекс Пэй" произошел сбой - 08.10.2025, ПРАЙМ
В работе "Яндекс Пэй" произошел сбой
Пользователи "Яндекс Пэй" сообщают о сбоях в работе сервиса, за последний час наблюдается порядка 530 жалоб, следует из данных Downdetector, отслеживающего сбои | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T17:01+0300
2025-10-08T17:01+0300
downdetector
https://cdnn.1prime.ru/img/83310/62/833106287_0:152:3009:1845_1920x0_80_0_0_71027319e17406c4e5ab3efcc4317a14.jpg
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Пользователи "Яндекс Пэй" сообщают о сбоях в работе сервиса, за последний час наблюдается порядка 530 жалоб, следует из данных Downdetector, отслеживающего сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. По данным Downdetector, больше всего жалоб поступает на работу сервиса - 41%, мобильного приложения - 31%, личного кабинета - 15%, а также сайта. Больше всего жалоб на неполадки поступило из Ямало-Ненецкого автономного округа, Санкт-Петербурга, Самарской, Архангельской и Ленинградской областей.
В работе "Яндекс Пэй" произошел сбой

© РИА Новости . Валерий Мельников
Офис компании "Яндекс"
Офис компании Яндекс
Офис компании "Яндекс". Архивное фото
© РИА Новости . Валерий Мельников
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Пользователи "Яндекс Пэй" сообщают о сбоях в работе сервиса, за последний час наблюдается порядка 530 жалоб, следует из данных Downdetector, отслеживающего сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
По данным Downdetector, больше всего жалоб поступает на работу сервиса - 41%, мобильного приложения - 31%, личного кабинета - 15%, а также сайта.
Больше всего жалоб на неполадки поступило из Ямало-Ненецкого автономного округа, Санкт-Петербурга, Самарской, Архангельской и Ленинградской областей.
