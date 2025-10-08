В работе "Яндекс Пэй" произошел сбой

https://1prime.ru/20251008/pey-863294709.html

Пользователи "Яндекс Пэй" сообщают о сбоях в работе сервиса, за последний час наблюдается порядка 530 жалоб, следует из данных Downdetector, отслеживающего сбои | 08.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Пользователи "Яндекс Пэй" сообщают о сбоях в работе сервиса, за последний час наблюдается порядка 530 жалоб, следует из данных Downdetector, отслеживающего сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. По данным Downdetector, больше всего жалоб поступает на работу сервиса - 41%, мобильного приложения - 31%, личного кабинета - 15%, а также сайта. Больше всего жалоб на неполадки поступило из Ямало-Ненецкого автономного округа, Санкт-Петербурга, Самарской, Архангельской и Ленинградской областей.

