ПИК отменит дивидендную политику - 08.10.2025
ПИК отменит дивидендную политику
ПИК отменит дивидендную политику - 08.10.2025, ПРАЙМ
ПИК отменит дивидендную политику
Совет директоров девелоперской группы ПИК в среду рассмотрит вопрос об отмене дивидендной политики, говорится в сообщении компании. | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T16:39+0300
2025-10-08T16:39+0300
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Совет директоров девелоперской группы ПИК в среду рассмотрит вопрос об отмене дивидендной политики, говорится в сообщении компании. Кроме того, на в повестку собрания включен вопрос консолидации обыкновенных акций ПАО "ПИК СЗ" - сокращение их количества с повышением стоимости. Текущая дивидендная политика группы предусматривает выплату в качестве дивидендов не менее 30% от чистой прибыли компании по МСФО. При этом девелопер не выплачивал дивиденды с 2021 года. ПИК - один из крупнейших российских девелоперов жилья в России, работает с 1994 года. ПИК - один из крупнейших российских девелоперов жилья, работает с 1994 года. Бизнесмен Сергей Гордеев, который много лет был крупнейшим акционером группы, в прошлом году сократил свою долю в компании до 15,15%. В настоящее время согласно сайту единой инфосистемы жилищного строительства под управлением "Дом.РФ" Гордеев контролирует 14,53% акций застройщика. Также среди акционеров компании на сайте перечислены "Элементпроф" (19,99%), Московский кредитный банк (19,64%), "Ледамен" (15,15%) и Газпромбанк (6,06%).
16:39 08.10.2025
 
ПИК отменит дивидендную политику

ПИК отменит дивидендную политику и проведет консолидацию акций

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Совет директоров девелоперской группы ПИК в среду рассмотрит вопрос об отмене дивидендной политики, говорится в сообщении компании.
Кроме того, на в повестку собрания включен вопрос консолидации обыкновенных акций ПАО "ПИК СЗ" - сокращение их количества с повышением стоимости.
Текущая дивидендная политика группы предусматривает выплату в качестве дивидендов не менее 30% от чистой прибыли компании по МСФО. При этом девелопер не выплачивал дивиденды с 2021 года.
ПИК - один из крупнейших российских девелоперов жилья в России, работает с 1994 года.
ПИК - один из крупнейших российских девелоперов жилья, работает с 1994 года. Бизнесмен Сергей Гордеев, который много лет был крупнейшим акционером группы, в прошлом году сократил свою долю в компании до 15,15%. В настоящее время согласно сайту единой инфосистемы жилищного строительства под управлением "Дом.РФ" Гордеев контролирует 14,53% акций застройщика. Также среди акционеров компании на сайте перечислены "Элементпроф" (19,99%), Московский кредитный банк (19,64%), "Ледамен" (15,15%) и Газпромбанк (6,06%).
