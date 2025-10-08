ПИК отменит дивидендную политику

https://1prime.ru/20251008/pik-863294052.html

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Совет директоров девелоперской группы ПИК в среду рассмотрит вопрос об отмене дивидендной политики, говорится в сообщении компании. Кроме того, на в повестку собрания включен вопрос консолидации обыкновенных акций ПАО "ПИК СЗ" - сокращение их количества с повышением стоимости. Текущая дивидендная политика группы предусматривает выплату в качестве дивидендов не менее 30% от чистой прибыли компании по МСФО. При этом девелопер не выплачивал дивиденды с 2021 года. ПИК - один из крупнейших российских девелоперов жилья в России, работает с 1994 года. ПИК - один из крупнейших российских девелоперов жилья, работает с 1994 года. Бизнесмен Сергей Гордеев, который много лет был крупнейшим акционером группы, в прошлом году сократил свою долю в компании до 15,15%. В настоящее время согласно сайту единой инфосистемы жилищного строительства под управлением "Дом.РФ" Гордеев контролирует 14,53% акций застройщика. Также среди акционеров компании на сайте перечислены "Элементпроф" (19,99%), Московский кредитный банк (19,64%), "Ледамен" (15,15%) и Газпромбанк (6,06%).

