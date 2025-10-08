https://1prime.ru/20251008/plan-863276431.html

"Как говорил Путин". Журналист раскрыл план США против России

"Как говорил Путин". Журналист раскрыл план США против России - 08.10.2025, ПРАЙМ

"Как говорил Путин". Журналист раскрыл план США против России

Использование ракет Tomahawk на территории Украины будет операцией под руководством Соединенных Штатов, пишет ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. | 08.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-08T10:24+0300

2025-10-08T10:24+0300

2025-10-08T10:24+0300

мировая экономика

украина

сша

владимир путин

валдай

дональд трамп

великобритания

общество

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bb9b468e486024879e80a49d7ad3c2ee.jpg

МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Использование ракет Tomahawk на территории Украины будет операцией под руководством Соединенных Штатов, пишет ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."США (и, возможно, Великобритании) будет необходимо предоставить не только сами ракеты, но и всю инфраструктуру: операторов, источники информации в реальном времени и пусковое оборудование. Тем самым это будет операция под руководством США, как об этом говорил Путин", — подчеркнул он.Боуз также отметил, что украинская сторона самостоятельно не сможет управлять подобным вооружением.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в понедельник сказал, что близок к решению о предоставлении крылатых ракет Tomahawk Украине, но желает выяснить, как Киев намеревается их применять.Согласно данным издания Telegraph, Владимир Зеленский изъявил желание получить это военное вооружение во время встречи с Трампом в середине сентября. Портал Axios сообщил, что это была единственная просьба со стороны Украины, которую американский лидер не удовлетворил, хотя он поддержал другие пункты заявки.На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", российский президент Владимир Путин заявил, что применение ракет "Томагавк" вооруженными силами Украины невозможно без участия американских военных. В любом случае Россия готова противостоять агрессивным шагам: отечественные системы противовоздушной обороны адаптировались к ATACMS и справятся и с новым типом вооружения.

https://1prime.ru/20251008/smi-863269681.html

https://1prime.ru/20251008/smi-863275336.html

украина

сша

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, сша, владимир путин, валдай, дональд трамп, великобритания, общество , владимир зеленский