Госдума денонсировала соглашение с США по плутонию

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла закон о денонсации соглашения с США об утилизации плутония, который более не является необходимым для целей обороны. В июле правительство РФ внесло данную инициативу в Госдуму. Законом предлагается денонсировать соглашение между правительством РФ и правительством США об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны, обращении с ним и сотрудничестве в этой области, подписанное в Москве 29 августа 2000 года и в Вашингтоне 1 сентября 2000 года. В пояснительной записке отмечается, что в 2016 году действие соглашения и протоколов к нему было приостановлено указом президента РФ. Причинами стали - коренное изменение обстоятельств - введение США санкций против России, принятие допускающего вмешательство во внутренние дела страны закона о поддержке Украины, расширение НАТО на Восток, наращивание военного присутствия США в странах Восточной Европы, а также намерение США изменить порядок утилизации плутония, прописанный в соглашении, без получения на это согласия со стороны Российской Федерации. Подчеркивается, что законом о приостановлении действия соглашения предусматривалось, что российский плутоний, подпадающий под действие соглашения, остается вне ядерной оружейной деятельности. Оговаривались также условия возобновления действия соглашения - сокращение военной инфраструктуры США, размещенной на территории государств-членов НАТО, вступивших в блок после 1 сентября 2000 года, отмена "закона С. Магнитского 2012 года" и "закона о поддержке свободы Украины 2014 года", отмена антироссийских санкций и компенсация понесенного Российской Федерацией в результате их введения ущерба и другое. В пояснительной записке отмечается, что ни одно из этих условий не выполнено. Более того, США предприняли ряд новых антироссийских шагов, коренным образом меняющих стратегический баланс, сложившийся на момент заключения Соглашения, и создающих дополнительные угрозы стратегической стабильности. В документах говорится, что действия США являются основанием для денонсации соглашения и протоколов к нему в соответствии со статьей 62 Венской конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 года в связи с коренным изменением обстоятельств, существовавших при их заключении. При этом сохранение каких-либо дальнейших обязательств в отношении плутония, являющегося предметом соглашения, представляется нецелесообразным, отмечается в пояснительной записке. США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского". Впоследствии "акту Магнитского" был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по мнению США, права человека. Позднее аналогичные списки ввели ряд стран ЕС. Ранее президент России Владимир Путин, выступая на Х Всероссийском съезде судей, напомнил о незыблемости прав и свобод граждан России.

