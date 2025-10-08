Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Володин прокомментировал денонсацию соглашения с США по плутонию - 08.10.2025
Володин прокомментировал денонсацию соглашения с США по плутонию
Решение о денонсации соглашения с США по утилизации плутония принимается исключительно в интересах РФ, его надо было расторгнуть давно, заявил председатель... | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T13:45+0300
2025-10-08T13:45+0300
россия
общество
рф
сша
вячеслав володин
госдума
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Решение о денонсации соглашения с США по утилизации плутония принимается исключительно в интересах РФ, его надо было расторгнуть давно, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Госдума в среду приняла закон о денонсации соглашение с США об утилизации плутония, не являющегося более необходимым для целей обороны, обращении с ним и сотрудничестве в данной области. В июле правительство РФ внесло данную инициативу в Госдуму. "Решение принимается исключительно в интересах Российской Федерации и ее граждан. Денонсируем соглашение, которое давно надо было взять и расторгнуть", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы. Также он выразил благодарность министерству иностранных дел РФ за проделанную работу.
рф
сша
россия, общество , рф, сша, вячеслав володин, госдума
РОССИЯ, Общество , РФ, США, Вячеслав Володин, Госдума
13:45 08.10.2025
 
Володин прокомментировал денонсацию соглашения с США по плутонию

Володин: денонсация соглашения с США по плутонию соответствует интересам России

© РИА Новости . Владимир Федоренко
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Решение о денонсации соглашения с США по утилизации плутония принимается исключительно в интересах РФ, его надо было расторгнуть давно, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума в среду приняла закон о денонсации соглашение с США об утилизации плутония, не являющегося более необходимым для целей обороны, обращении с ним и сотрудничестве в данной области. В июле правительство РФ внесло данную инициативу в Госдуму.
"Решение принимается исключительно в интересах Российской Федерации и ее граждан. Денонсируем соглашение, которое давно надо было взять и расторгнуть", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.
Также он выразил благодарность министерству иностранных дел РФ за проделанную работу.
