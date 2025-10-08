https://1prime.ru/20251008/plutoniya-863287636.html
Володин прокомментировал денонсацию соглашения с США по плутонию
Володин прокомментировал денонсацию соглашения с США по плутонию
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Решение о денонсации соглашения с США по утилизации плутония принимается исключительно в интересах РФ, его надо было расторгнуть давно, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Госдума в среду приняла закон о денонсации соглашение с США об утилизации плутония, не являющегося более необходимым для целей обороны, обращении с ним и сотрудничестве в данной области. В июле правительство РФ внесло данную инициативу в Госдуму. "Решение принимается исключительно в интересах Российской Федерации и ее граждан. Денонсируем соглашение, которое давно надо было взять и расторгнуть", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы. Также он выразил благодарность министерству иностранных дел РФ за проделанную работу.
