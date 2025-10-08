Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"По заветам Геринга". В СМИ высказались об истерии в Польше из-за России - 08.10.2025
https://1prime.ru/20251008/polsha-863300848.html
"По заветам Геринга". В СМИ высказались об истерии в Польше из-за России
"По заветам Геринга". В СМИ высказались об истерии в Польше из-за России - 08.10.2025, ПРАЙМ
"По заветам Геринга". В СМИ высказались об истерии в Польше из-за России
Польские власти пытаются убедить население в неизбежности конфронтации с Россией, пишет автор статьи для издания Myśl Polska Эугениуш Зинкевич. | 08.10.2025
2025-10-08T19:33+0300
2025-10-08T19:33+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_2999a5db3dbb791fdf14cd2fb92a1d6f.jpg
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Польские власти пытаются убедить население в неизбежности конфронтации с Россией, пишет автор статьи для издания Myśl Polska Эугениуш Зинкевич. "Президент Навроцкий разговаривает с Юзефом Пилсудским о войне с большевиками в 1920 году, Туск обозначил конфликт на Украине как 'нашу войну', а представитель Польши в ООН критиковал Россию за якобы нарушения воздушных границ страны", — перечисляет Зинкевич некоторые эмоциональные заявления польских политиков. Автор считает, что польские лидеры вдохновляются идеями бывшего нацистского деятеля Германа Геринга, который пропагандировал подчинение общества через страх перед мнимыми угрозами. "Это работает", — отмечается в статье. Ранее Туск подчеркнул, что в Европе может возникнуть новый вид войны в ближайшее время, влекущий за собой конфликт с Россией. По его словам, ключевая задача для европейских лидеров и общественного мнения — это доведение до сознания западного трансатлантического сообщества понимания, что это действительно война. За последние годы Россия обратила внимание на беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс наращивает свои инициативы, считая это мерами "сдерживания российской агрессии". Москва неоднократно выражала опасения по поводу увеличения натовских сил в Европе. В российском МИД подчеркивают, что остаются открытыми для диалога с НАТО, но на принципах равноправия, при этом Западу надлежит отказаться от курса на милитаризацию региона.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
19:33 08.10.2025
 
"По заветам Геринга". В СМИ высказались об истерии в Польше из-за России

MP: власти Польши загоняют население в конфликт с Россией

Польский флаг, Варшава
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2025
Польский флаг, Варшава. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga Polski
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Польские власти пытаются убедить население в неизбежности конфронтации с Россией, пишет автор статьи для издания Myśl Polska Эугениуш Зинкевич.
"Президент Навроцкий разговаривает с Юзефом Пилсудским о войне с большевиками в 1920 году, Туск обозначил конфликт на Украине как 'нашу войну', а представитель Польши в ООН критиковал Россию за якобы нарушения воздушных границ страны", — перечисляет Зинкевич некоторые эмоциональные заявления польских политиков.
Автор считает, что польские лидеры вдохновляются идеями бывшего нацистского деятеля Германа Геринга, который пропагандировал подчинение общества через страх перед мнимыми угрозами.
"Это работает", — отмечается в статье.
Ранее Туск подчеркнул, что в Европе может возникнуть новый вид войны в ближайшее время, влекущий за собой конфликт с Россией. По его словам, ключевая задача для европейских лидеров и общественного мнения — это доведение до сознания западного трансатлантического сообщества понимания, что это действительно война.
За последние годы Россия обратила внимание на беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс наращивает свои инициативы, считая это мерами "сдерживания российской агрессии". Москва неоднократно выражала опасения по поводу увеличения натовских сил в Европе. В российском МИД подчеркивают, что остаются открытыми для диалога с НАТО, но на принципах равноправия, при этом Западу надлежит отказаться от курса на милитаризацию региона.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
РОССИЯПОЛЬШАЕВРОПАУКРАИНАМИДООННАТО
 
 
