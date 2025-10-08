https://1prime.ru/20251008/polsha-863300848.html

"По заветам Геринга". В СМИ высказались об истерии в Польше из-за России

Польские власти пытаются убедить население в неизбежности конфронтации с Россией, пишет автор статьи для издания Myśl Polska Эугениуш Зинкевич. | 08.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Польские власти пытаются убедить население в неизбежности конфронтации с Россией, пишет автор статьи для издания Myśl Polska Эугениуш Зинкевич. "Президент Навроцкий разговаривает с Юзефом Пилсудским о войне с большевиками в 1920 году, Туск обозначил конфликт на Украине как 'нашу войну', а представитель Польши в ООН критиковал Россию за якобы нарушения воздушных границ страны", — перечисляет Зинкевич некоторые эмоциональные заявления польских политиков. Автор считает, что польские лидеры вдохновляются идеями бывшего нацистского деятеля Германа Геринга, который пропагандировал подчинение общества через страх перед мнимыми угрозами. "Это работает", — отмечается в статье. Ранее Туск подчеркнул, что в Европе может возникнуть новый вид войны в ближайшее время, влекущий за собой конфликт с Россией. По его словам, ключевая задача для европейских лидеров и общественного мнения — это доведение до сознания западного трансатлантического сообщества понимания, что это действительно война. За последние годы Россия обратила внимание на беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс наращивает свои инициативы, считая это мерами "сдерживания российской агрессии". Москва неоднократно выражала опасения по поводу увеличения натовских сил в Европе. В российском МИД подчеркивают, что остаются открытыми для диалога с НАТО, но на принципах равноправия, при этом Западу надлежит отказаться от курса на милитаризацию региона.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

2025

россия, польша, европа, украина, мид, оон, нато