"По заветам Геринга". В СМИ высказались об истерии в Польше из-за России
MP: власти Польши загоняют население в конфликт с Россией
Польский флаг, Варшава. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Польские власти пытаются убедить население в неизбежности конфронтации с Россией, пишет автор статьи для издания Myśl Polska Эугениуш Зинкевич.
"Президент Навроцкий разговаривает с Юзефом Пилсудским о войне с большевиками в 1920 году, Туск обозначил конфликт на Украине как 'нашу войну', а представитель Польши в ООН критиковал Россию за якобы нарушения воздушных границ страны", — перечисляет Зинкевич некоторые эмоциональные заявления польских политиков.
Автор считает, что польские лидеры вдохновляются идеями бывшего нацистского деятеля Германа Геринга, который пропагандировал подчинение общества через страх перед мнимыми угрозами.
"Это работает", — отмечается в статье.
Ранее Туск подчеркнул, что в Европе может возникнуть новый вид войны в ближайшее время, влекущий за собой конфликт с Россией. По его словам, ключевая задача для европейских лидеров и общественного мнения — это доведение до сознания западного трансатлантического сообщества понимания, что это действительно война.
За последние годы Россия обратила внимание на беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс наращивает свои инициативы, считая это мерами "сдерживания российской агрессии". Москва неоднократно выражала опасения по поводу увеличения натовских сил в Европе. В российском МИД подчеркивают, что остаются открытыми для диалога с НАТО, но на принципах равноправия, при этом Западу надлежит отказаться от курса на милитаризацию региона.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>