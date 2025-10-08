Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава МВФ рассказала о влиянии пошлин США на мировую экономику - 08.10.2025, ПРАЙМ
Глава МВФ рассказала о влиянии пошлин США на мировую экономику
2025-10-08T17:22+0300
2025-10-08T17:22+0300
мировая экономика
сша
вашингтон
кристалина георгиева
мвф
ВАШИНГТОН, 8 окт - ПРАЙМ. Открытость мировой экономики из-за импортных пошлин США сильно пострадала, хотя скатывания в глобальную торговую войну пока не произошло, заявила в среду директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. "Миру пока удалось избежать скатывания к торговой войне по принципу "око за око". Но открытость, тем не менее, сильно пострадала", - сообщила она на выступлении в Вашингтоне. Глава фонда добавила, что повышение импортных пошлин США еще не заканчивается и ставки тарифов для ряда стран в будущем могут измениться.
мировая экономика, сша, вашингтон, кристалина георгиева, мвф
Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, Кристалина Георгиева, МВФ
17:22 08.10.2025
 
Глава МВФ рассказала о влиянии пошлин США на мировую экономику

МВФ: открытость мировой экономики пострадала из-за импортных пошлин США

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 8 окт - ПРАЙМ. Открытость мировой экономики из-за импортных пошлин США сильно пострадала, хотя скатывания в глобальную торговую войну пока не произошло, заявила в среду директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
"Миру пока удалось избежать скатывания к торговой войне по принципу "око за око". Но открытость, тем не менее, сильно пострадала", - сообщила она на выступлении в Вашингтоне.
Глава фонда добавила, что повышение импортных пошлин США еще не заканчивается и ставки тарифов для ряда стран в будущем могут измениться.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2025
Трамп может снять пошлины с производителей автомобилей в США
4 октября, 00:18
 
Мировая экономикаСШАВАШИНГТОНКристалина ГеоргиеваМВФ
 
 
