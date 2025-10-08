https://1prime.ru/20251008/poshliny-863295966.html
Глава МВФ рассказала о влиянии пошлин США на мировую экономику
Глава МВФ рассказала о влиянии пошлин США на мировую экономику - 08.10.2025, ПРАЙМ
Глава МВФ рассказала о влиянии пошлин США на мировую экономику
Открытость мировой экономики из-за импортных пошлин США сильно пострадала, хотя скатывания в глобальную торговую войну пока не произошло, заявила в среду... | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T17:22+0300
2025-10-08T17:22+0300
2025-10-08T17:22+0300
мировая экономика
сша
вашингтон
кристалина георгиева
мвф
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/07/836390720_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_05894fd768334f6f59d96f4f0a7d612b.jpg
ВАШИНГТОН, 8 окт - ПРАЙМ. Открытость мировой экономики из-за импортных пошлин США сильно пострадала, хотя скатывания в глобальную торговую войну пока не произошло, заявила в среду директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. "Миру пока удалось избежать скатывания к торговой войне по принципу "око за око". Но открытость, тем не менее, сильно пострадала", - сообщила она на выступлении в Вашингтоне. Глава фонда добавила, что повышение импортных пошлин США еще не заканчивается и ставки тарифов для ряда стран в будущем могут измениться.
https://1prime.ru/20251004/tramp-863136868.html
сша
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/07/836390720_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_11cd8b2ee48b110e5fdba529683392b4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, вашингтон, кристалина георгиева, мвф
Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, Кристалина Георгиева, МВФ
Глава МВФ рассказала о влиянии пошлин США на мировую экономику
МВФ: открытость мировой экономики пострадала из-за импортных пошлин США