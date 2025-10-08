https://1prime.ru/20251008/postpredy-863267543.html

Постпреды стран ЕС обсудят 19-й пакет санкций против России и Белоруссии

БРЮССЕЛЬ, 8 окт – ПРАЙМ. Постоянные представители стран ЕС с 10.30 мск в среду в Брюсселе в рамках комитета COREPER II обсудят принятие предложений Еврокомиссии по 19-му пакету санкций против России и Белоруссии, следует из опубликованного документа на сайте Совета Евросоюза. В повестке заседания комитета COREPER II указано, что постпреды стран ЕС "приготовят принятие" санкционных мер против России и Белоруссии из-за конфликта на Украине, что подразумевает рассмотрение предложения Еврокомиссии по 19-му пакету санкций. Комитет постоянных представителей при Евросоюзе (COREPER II) - это орган, в который входят постпреды государств-членов ЕС при Евросоюзе. Он готовит работу Совета ЕС в сферах внешней политики, безопасность, обороны, финансов, юстиции и институциональных вопросов. COREPER II координирует позиции стран, ведёт переговоры по проектам решений и регламентов, а также обеспечивает выработку единой линии для последующего утверждения на уровне министров. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 19 сентября представила предложения по 19-му пакету европейских антироссийских санкций, которые, в частности, должны включить запрет на импорт в ЕС СПГ из России с начала 2027 года. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 18 пакетов санкций против России. После принятия 18-го пакета под европейскими ограничениями из-за Украины находятся более 2,4 тысячи физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

