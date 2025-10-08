Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Был отдан приказ". В Финляндии заявили о возможной третьей мировой - 08.10.2025
https://1prime.ru/20251008/prikaz-863303031.html
"Был отдан приказ". В Финляндии заявили о возможной третьей мировой
"Был отдан приказ". В Финляндии заявили о возможной третьей мировой - 08.10.2025, ПРАЙМ
"Был отдан приказ". В Финляндии заявили о возможной третьей мировой
Мир уверенно приближается к новой войне, словно кто-то отдал приказ ее развязать, предположил финский геополитический аналитик и профессор Туомас Малинен
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Мир уверенно приближается к новой войне, словно кто-то отдал приказ ее развязать, предположил финский геополитический аналитик и профессор Туомас Малинен в социальной сети X. "Я считаю вероятным, что был отдан приказ подтолкнуть мир к третьей мировой войне и ядерному холокосту. Очень сложно объяснить все происходящее с помощью какой-либо другой гипотезы", — считает он.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 1 октября перед началом саммита ЕС в Копенгагене заявил, что третья мировая война может начаться в любой момент, если какая-либо из крупных держав совершит ошибку. Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью бельгийской газете Soir заявила, что не думает, что Европа движется к третьей мировой войне, но подчеркнула необходимость повышать автономию стран ЕС в области самообороны.
запад, венгрия, виктор орбан, европа, урсула фон дер ляйен, ес
ЗАПАД, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан, ЕВРОПА, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
"Был отдан приказ". В Финляндии заявили о возможной третьей мировой

Малинен выдвинул гипотезу о приказе о третьей мировой войне

Ядерный взрыв
Ядерный взрыв
Ядерный взрыв. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Мир уверенно приближается к новой войне, словно кто-то отдал приказ ее развязать, предположил финский геополитический аналитик и профессор Туомас Малинен в социальной сети X.
"Я считаю вероятным, что был отдан приказ подтолкнуть мир к третьей мировой войне и ядерному холокосту. Очень сложно объяснить все происходящее с помощью какой-либо другой гипотезы", — считает он.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 1 октября перед началом саммита ЕС в Копенгагене заявил, что третья мировая война может начаться в любой момент, если какая-либо из крупных держав совершит ошибку.
Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью бельгийской газете Soir заявила, что не думает, что Европа движется к третьей мировой войне, но подчеркнула необходимость повышать автономию стран ЕС в области самообороны.
ЗАПАД, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан, ЕВРОПА, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
 
 
Заголовок открываемого материала