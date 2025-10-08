https://1prime.ru/20251008/prikaz-863303031.html

"Был отдан приказ". В Финляндии заявили о возможной третьей мировой

"Был отдан приказ". В Финляндии заявили о возможной третьей мировой

"Был отдан приказ". В Финляндии заявили о возможной третьей мировой

Мир уверенно приближается к новой войне, словно кто-то отдал приказ ее развязать, предположил финский геополитический аналитик и профессор Туомас Малинен

МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Мир уверенно приближается к новой войне, словно кто-то отдал приказ ее развязать, предположил финский геополитический аналитик и профессор Туомас Малинен в социальной сети X. "Я считаю вероятным, что был отдан приказ подтолкнуть мир к третьей мировой войне и ядерному холокосту. Очень сложно объяснить все происходящее с помощью какой-либо другой гипотезы", — считает он.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 1 октября перед началом саммита ЕС в Копенгагене заявил, что третья мировая война может начаться в любой момент, если какая-либо из крупных держав совершит ошибку. Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью бельгийской газете Soir заявила, что не думает, что Европа движется к третьей мировой войне, но подчеркнула необходимость повышать автономию стран ЕС в области самообороны.

