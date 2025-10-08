Мишустин напомнил о важности продовольственной безопасности

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал продовольственную безопасность России одной из самых важных национальных целей. "Сегодня продовольственная безопасность страны, наверное, одна из самых важных национальных целей. Задачи, которые стоят перед нами, невозможны без нормального питания, чистой воды, экологии", - сказал Мишустин на церемонии вручения госнаград работникам АПК.
россия, рф, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин
14:00 08.10.2025
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал продовольственную безопасность России одной из самых важных национальных целей.
"Сегодня продовольственная безопасность страны, наверное, одна из самых важных национальных целей. Задачи, которые стоят перед нами, невозможны без нормального питания, чистой воды, экологии", - сказал Мишустин на церемонии вручения госнаград работникам АПК.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев перед заседанием правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
Российские аграрии собрали почти 105 миллионов тонн зерна, заявил Патрушев
9 сентября, 13:03
 
