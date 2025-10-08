https://1prime.ru/20251008/prodbezopasnost-863287821.html

Мишустин напомнил о важности продовольственной безопасности

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал продовольственную безопасность России одной из самых важных национальных целей. "Сегодня продовольственная безопасность страны, наверное, одна из самых важных национальных целей. Задачи, которые стоят перед нами, невозможны без нормального питания, чистой воды, экологии", - сказал Мишустин на церемонии вручения госнаград работникам АПК.

