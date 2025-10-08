Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Газпром" и "Камаз" обсудили реализацию совместных проектов - 08.10.2025
"Газпром" и "Камаз" обсудили реализацию совместных проектов
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и генеральный директор "Камаза" Сергей Когогин обсудили ход реализации совместных проектов в рамках Петербургского международного газового форума (ПГФМ-2025), сообщил "Газпром". "Алексей Миллер и генеральный директор ПАО "Камаз" Сергей Когогин обсудили ход реализации совместных проектов... "Камаз" специально разрабатывает и производит для нужд "Газпрома" современную экологичную автомобильную технику... В 2025 году "Газпром" приобрел 200 таких машин для доставки потребителям продукции Амурского газоперерабатывающего завода", - говорится в сообщении. Так, например, для "Газпрома" был создан тягач "Камаз" нового поколения, работающий на сжиженном природном газе, с увеличенным запасом хода (до 1600 километров на одной заправке). Кроме того, для перевозок работников "Газпрома" была создана новая модель пригородного автобуса на сжатом природном газе – "Камаз-5222". В планах "Газпрома" приобрести 200 таких автобусов. Первые из них используются в Пензенской, Саратовской и Тамбовской областях. Отмечается, что на форуме представлен новый междугородний автобус большого класса, который разработан по заказу "Газпрома" и предназначен для перевозок работников компании на большие расстояния, в том числе в условиях Крайнего Севера. "На ПМГФ-2025 можно ознакомиться с двумя модификациями современных передвижных мастерских Камаз-62501, выпускаемых для "Газпрома". Они предназначены для проведения аварийно-восстановительных или плановых ремонтных работ, а также для длительных выездов ремонтных бригад в труднодоступные районы", - добавляется в сообщении.
"Газпром" и "Камаз" обсудили реализацию совместных проектов

Заголовок открываемого материала