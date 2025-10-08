https://1prime.ru/20251008/proekty-863298717.html
"Газпром" и "Камаз" обсудили реализацию совместных проектов
"Газпром" и "Камаз" обсудили реализацию совместных проектов - 08.10.2025, ПРАЙМ
"Газпром" и "Камаз" обсудили реализацию совместных проектов
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и генеральный директор "Камаза" Сергей Когогин обсудили ход реализации совместных проектов в рамках... | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T18:45+0300
2025-10-08T18:45+0300
2025-10-08T18:45+0300
экономика
газ
бизнес
тамбовская область
алексей миллер
сергей когогин
газпром
камаз
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859911398_0:133:2385:1475_1920x0_80_0_0_3714f25b1bfad1357516d8e3994e5afc.jpg
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и генеральный директор "Камаза" Сергей Когогин обсудили ход реализации совместных проектов в рамках Петербургского международного газового форума (ПГФМ-2025), сообщил "Газпром". "Алексей Миллер и генеральный директор ПАО "Камаз" Сергей Когогин обсудили ход реализации совместных проектов... "Камаз" специально разрабатывает и производит для нужд "Газпрома" современную экологичную автомобильную технику... В 2025 году "Газпром" приобрел 200 таких машин для доставки потребителям продукции Амурского газоперерабатывающего завода", - говорится в сообщении. Так, например, для "Газпрома" был создан тягач "Камаз" нового поколения, работающий на сжиженном природном газе, с увеличенным запасом хода (до 1600 километров на одной заправке). Кроме того, для перевозок работников "Газпрома" была создана новая модель пригородного автобуса на сжатом природном газе – "Камаз-5222". В планах "Газпрома" приобрести 200 таких автобусов. Первые из них используются в Пензенской, Саратовской и Тамбовской областях. Отмечается, что на форуме представлен новый междугородний автобус большого класса, который разработан по заказу "Газпрома" и предназначен для перевозок работников компании на большие расстояния, в том числе в условиях Крайнего Севера. "На ПМГФ-2025 можно ознакомиться с двумя модификациями современных передвижных мастерских Камаз-62501, выпускаемых для "Газпрома". Они предназначены для проведения аварийно-восстановительных или плановых ремонтных работ, а также для длительных выездов ремонтных бригад в труднодоступные районы", - добавляется в сообщении.
https://1prime.ru/20251001/fas-863048339.html
тамбовская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859911398_121:0:2264:1607_1920x0_80_0_0_71f39a060abe30250d1f2a421ff9469c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, бизнес, тамбовская область, алексей миллер, сергей когогин, газпром, камаз
Экономика, Газ, Бизнес, Тамбовская область, Алексей Миллер, Сергей Когогин, Газпром, Камаз
"Газпром" и "Камаз" обсудили реализацию совместных проектов
Глава "Газпрома" и гендиректор "Камаза" обсудили ПГФМ-2025 реализацию совместных проектов
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и генеральный директор "Камаза" Сергей Когогин обсудили ход реализации совместных проектов в рамках Петербургского международного газового форума (ПГФМ-2025), сообщил "Газпром".
"Алексей Миллер и генеральный директор ПАО "Камаз" Сергей Когогин обсудили ход реализации совместных проектов... "Камаз" специально разрабатывает и производит для нужд "Газпрома" современную экологичную автомобильную технику... В 2025 году "Газпром" приобрел 200 таких машин для доставки потребителям продукции Амурского газоперерабатывающего завода", - говорится в сообщении.
Так, например, для "Газпрома" был создан тягач "Камаз" нового поколения, работающий на сжиженном природном газе, с увеличенным запасом хода (до 1600 километров на одной заправке).
Кроме того, для перевозок работников "Газпрома" была создана новая модель пригородного автобуса на сжатом природном газе – "Камаз-5222". В планах "Газпрома" приобрести 200 таких автобусов. Первые из них используются в Пензенской, Саратовской и Тамбовской областях.
Отмечается, что на форуме представлен новый междугородний автобус большого класса, который разработан по заказу "Газпрома" и предназначен для перевозок работников компании на большие расстояния, в том числе в условиях Крайнего Севера.
"На ПМГФ-2025 можно ознакомиться с двумя модификациями современных передвижных мастерских Камаз-62501, выпускаемых для "Газпрома". Они предназначены для проведения аварийно-восстановительных или плановых ремонтных работ, а также для длительных выездов ремонтных бригад в труднодоступные районы", - добавляется в сообщении.
"Газпром нефть" в Тюмени исполнила предупреждение ФАС и снизила цены