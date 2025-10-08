СМИ сообщили, от какой российской системы отключили Пугачеву
Mash: Пугачеву отключили от системы ОМС
Алла Пугачева. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Алла Пугачева больше не числится в российской системе ОМС, об этом сообщил Telegram-канал Mash.
"Аллу Пугачеву отключили от российской системы обязательного медицинского страхования", — говорится в публикации.
Утверждается, что причиной этого стало то, что певица не обновила свой старый бумажный полис.
Уточняется, что если Пугачева снова приедет в Россию, ей потребуется восстанавливать медицинскую страховку, однако ей будет предоставлена экстренная медицинская помощь при необходимости.
При этом у ее мужа, Максима Галкина*, проблем с системой ОМС не возникло, так как он своевременно обновил свои документы, указано в сообщении.
В октябре 2022 года Пугачева покинула Россию вместе с детьми и отправилась в Израиль, что вызвало волну критики в социальных сетях. В ответ на это Пугачева заявила, что ненавидит тех, кто когда-то был ей неприятен, и назвала их "бывшими холопами, ставшими рабами". Она вернулась в Россию 3 ноября 2023 года, чтобы записать три песни для личного использования, после чего вновь уехала из страны.
Галкин* публично выступил против СВО, и в сентябре того же года Минюст включил его в список иностранных агентов. В документе было указано, что артиста финансирует Украина, и упоминалось о его "политической деятельности". С тех пор он выступает только за рубежом.
Галкин* пытался оспорить это решение Минюста в Замоскворецком суде Москвы, а затем и в Мосгорсуде.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.