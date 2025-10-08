Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ сообщили, от какой российской системы отключили Пугачеву - 08.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251008/pugacheva-863293295.html
СМИ сообщили, от какой российской системы отключили Пугачеву
СМИ сообщили, от какой российской системы отключили Пугачеву - 08.10.2025, ПРАЙМ
СМИ сообщили, от какой российской системы отключили Пугачеву
Алла Пугачева больше не числится в российской системе ОМС, об этом сообщил Telegram-канал Mash. | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T16:37+0300
2025-10-08T16:37+0300
общество
украина
москва
израиль
алла пугачева
мосгорсуд
https://cdnn.1prime.ru/img/84161/90/841619063_0:184:2987:1864_1920x0_80_0_0_42135beae4245a515dd90174661648ee.jpg
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Алла Пугачева больше не числится в российской системе ОМС, об этом сообщил Telegram-канал Mash.&quot;Аллу Пугачеву отключили от российской системы обязательного медицинского страхования&quot;, — говорится в публикации.Утверждается, что причиной этого стало то, что певица не обновила свой старый бумажный полис.Уточняется, что если Пугачева снова приедет в Россию, ей потребуется восстанавливать медицинскую страховку, однако ей будет предоставлена экстренная медицинская помощь при необходимости.При этом у ее мужа, Максима Галкина*, проблем с системой ОМС не возникло, так как он своевременно обновил свои документы, указано в сообщении.В октябре 2022 года Пугачева покинула Россию вместе с детьми и отправилась в Израиль, что вызвало волну критики в социальных сетях. В ответ на это Пугачева заявила, что ненавидит тех, кто когда-то был ей неприятен, и назвала их "бывшими холопами, ставшими рабами". Она вернулась в Россию 3 ноября 2023 года, чтобы записать три песни для личного использования, после чего вновь уехала из страны.Галкин* публично выступил против СВО, и в сентябре того же года Минюст включил его в список иностранных агентов. В документе было указано, что артиста финансирует Украина, и упоминалось о его "политической деятельности". С тех пор он выступает только за рубежом.Галкин* пытался оспорить это решение Минюста в Замоскворецком суде Москвы, а затем и в Мосгорсуде.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://1prime.ru/20250829/pugacheva-861454880.html
https://1prime.ru/20250826/pugachev-861239006.html
украина
москва
израиль
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84161/90/841619063_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_6b23364c26ceb196e560237b8c159380.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , украина, москва, израиль, алла пугачева, мосгорсуд
Общество , УКРАИНА, МОСКВА, ИЗРАИЛЬ, Алла Пугачева, Мосгорсуд
16:37 08.10.2025
 
СМИ сообщили, от какой российской системы отключили Пугачеву

Mash: Пугачеву отключили от системы ОМС

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАлла Пугачева
Алла Пугачева - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2025
Алла Пугачева. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Алла Пугачева больше не числится в российской системе ОМС, об этом сообщил Telegram-канал Mash.

"Аллу Пугачеву отключили от российской системы обязательного медицинского страхования", — говорится в публикации.

Певица Алла Пугачева на съемках новогодней программы на Первом канале - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
СМИ рассказали, кого Пугачева винит в своем отъезде из России
29 августа, 17:02
Утверждается, что причиной этого стало то, что певица не обновила свой старый бумажный полис.
Уточняется, что если Пугачева снова приедет в Россию, ей потребуется восстанавливать медицинскую страховку, однако ей будет предоставлена экстренная медицинская помощь при необходимости.
При этом у ее мужа, Максима Галкина*, проблем с системой ОМС не возникло, так как он своевременно обновил свои документы, указано в сообщении.
В октябре 2022 года Пугачева покинула Россию вместе с детьми и отправилась в Израиль, что вызвало волну критики в социальных сетях. В ответ на это Пугачева заявила, что ненавидит тех, кто когда-то был ей неприятен, и назвала их "бывшими холопами, ставшими рабами". Она вернулась в Россию 3 ноября 2023 года, чтобы записать три песни для личного использования, после чего вновь уехала из страны.
Галкин* публично выступил против СВО, и в сентябре того же года Минюст включил его в список иностранных агентов. В документе было указано, что артиста финансирует Украина, и упоминалось о его "политической деятельности". С тех пор он выступает только за рубежом.
Галкин* пытался оспорить это решение Минюста в Замоскворецком суде Москвы, а затем и в Мосгорсуде.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
Алла Пугачева - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
Пугачева может потерять товарный знак в апреле 2026 года
26 августа, 03:42
 
ОбществоУКРАИНАМОСКВАИЗРАИЛЬАлла ПугачеваМосгорсуд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала