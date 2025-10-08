https://1prime.ru/20251008/putin-863267235.html

Путин посетит Таджикистан с государственным визитом

Президент России Владимир Путин 8-10 октября посетит Таджикистан с государственным визитом, а также примет участие во втором саммите "Центральная Азия – Россия"

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин 8-10 октября посетит Таджикистан с государственным визитом, а также примет участие во втором саммите "Центральная Азия – Россия" и заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ). В ходе поездки у Путина состоятся переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и двусторонние встречи с лидерами ряда государств. ПРОГРАММА ГОСВИЗИТА Вечером в среду, 8 октября, Путин возложит венок к памятнику Исмаилу Самани. Затем состоится неформальный обед с участием двух президентов. В четверг, 9 октября, утром во Дворце Наций состоится церемония официальной встречи. После этого начнется рабочая программа госвизита, которая включает двустороннюю встречу лидеров в формате тет-а-тет и двусторонние переговоры в расширенном составе. Путин и Рахмон обсудят в Душанбе широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Лидеры также обменяются мнениями по международной и региональной повестке дня. С президентом России в Таджикистан поедет весьма солидная делегация - в ее составе более 20 человек. Среди них - вице-премьеры Алексей Оверчук и Марат Хуснуллин, министр обороны РФ Андрей Белоусов, глава Росгвардии Виктор Золотов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, глава "Росатома" Алексей Лихачев, министр юстиции Константин Чуйченко, глава Минпромторга Антон Алиханов, министр труда и соцзащиты Антон Котяков, министр просвещения Сергей Кравцов, глава Минздрава Михаил Мурашко, министр транспорта Андрей Никитин, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев, глава Роспотребнадзора Анна Попова, директор РЭЦ Вероника Никишина. К подписанию планируется 15 совместных документов в различных областях - это соглашения, которые охватывают кооперацию двух стран в сфере торговли, миграции, информационных технологий, транспорта, образования, здравоохранения. Также ожидается, что лидеры подпишут совместное заявление об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества. После Путин и Рахмон выступят с заявлениями для прессы. ДВУСТОРОННЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО Отношения РФ и Таджикистана развиваются в конструктивном и дружественном ключе, заявил помощник президента России Юрий Ушаков в преддверии визита. Он добавил, что России является ведущим торговым партнером Таджикистана с долей во внешней торговле республики более 22%. Товарооборот двух стран в 2024 году увеличился на 7,1%, до 1,5 миллиарда долларов, а за семь месяцев текущего года – еще на 17,3%. Россия является одним из ключевых инвесторов в таджикистанскую экономику: накопленные российские инвестиции составили около 500 миллионов долларов. В республике функционируют более 300 российских компаний. Более 70 субъектов РФ поддерживают прямые торгово-экономические связи с Таджикистаном. Взаимодействие осуществляется в таких сферах, как машиностроение, транспорт, энергетика, добыча полезных ископаемых, строительная отрасль, агропромышленный комплекс. Россия и Таджикистан регулярно проводят совместные учения, осуществляется подготовка таджикистанских военных кадров, проводимая как на площадке 201-й российской военной базы, так и в образовательных учреждениях на территории России. Тесно взаимодействуют страны и на международной арене, в рамках многосторонних организаций, прежде всего – СНГ, ОДКБ и ШОС. Поддерживается постоянный диалог между Москвой и Душанбе по афганской проблематике – как в двустороннем формате, так и в рамках региональных площадок. Важным направлением развития двустороннего гуманитарного сотрудничества является сфера образования. В Таджикистане успешно функционируют ряд филиалов ведущих российских вузов. Реализуется проект "Российский учитель за рубежом" по направлению российских педагогов в школы Таджикистана. В текущем году участниками этой программы стали 109 российских преподавателей-предметников. Реализуется и проект по поставке адаптированных учебников по русскому языку. Ежегодно, на протяжении 5 лет, на эти нужды будет выделяться до 200 миллионов рублей. В 2024 году в школы Таджикистана было поставлено более 370 тысяч экземпляров таких учебников. ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ Государственный визит Путина в Таджикистан пройдет в преддверии организуемых в Душанбе второго саммита "Центральная Азия-Россия" и заседания Совета глав государств-участников СНГ. В четверг Путин примет участие во втором саммите "Центральная Азия - Россия". Участники обсудят вопросы сотрудничества России и центральноазиатских стран в торгово-экономической, финансовой, инвестиционной, промышленной, логистической, энергетической и других областях, а также вопросы региональной безопасности с учетом ситуации на Ближнем Востоке и в Афганистане. По завершении обмена мнениями лидеры планируют принять итоговое коммюнике. Как отметили в Кремле, это будет объемный документ, в котором будут зафиксированы общие задачи по углублению совместной деятельности в различных сферах в интересах укрепления стратегического партнерства стран Центральной Азии с Россией, обеспечения безопасности, развития и благополучия народов. Как отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков, между Россией и странами центральной Азии достигнуты значимые результаты по всему спектру многоплановых отношений. В частности, фиксируется устойчивый рост совокупного взаимного товарооборота, который по итогам 2024 года превысил 45 миллиардов долларов. На следующий день, в пятницу, президент России встретится с коллегами по Содружеству Независимых Государств в рамках заседания Совета глав государств СНГ. На заседании будут рассмотрены практические аспекты взаимодействия в рамках Содружества, определены основные направления работы на перспективу, обсуждены актуальные международные и региональные проблемы. Планируется принять ряд важных документов, в том числе – программы сотрудничества по укреплению пограничной безопасности на внешних границах на 2026-2030 годы, а также по противодействию терроризму и экстремизму на 2026-2028 годы, концепцию военного сотрудничества до 2030 года, совместное заявление о сотрудничестве в борьбе с транснациональной преступностью, декларацию о сотрудничестве в сфере обеспечения региональной энергетической безопасности. Кроме того, планируется утвердить решения об учреждении формата "СНГ плюс" и предоставлении Шанхайской организации сотрудничества статуса наблюдателя при Содружестве. В ходе пребывания в Душанбе предусматриваются также двусторонние встречи Путина с лидерами ряда государств. По итогам всей трехдневной рабочей программы в Таджикистане президент России пообщается с журналистами.

