Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
НСПК представила персональный QR-код для оплаты - 08.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251008/qr-kod-863278166.html
НСПК представила персональный QR-код для оплаты
НСПК представила персональный QR-код для оплаты - 08.10.2025, ПРАЙМ
НСПК представила персональный QR-код для оплаты
Национальная система платежных карт (НСПК) представила персональный QR-код для оплаты услуг, сообщает пресс-служба НСПК в рамках Finopolis 2025. | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T10:55+0300
2025-10-08T10:55+0300
экономика
финансы
банки
ольга скоробогатова
втб
нспк
технологии
https://cdnn.1prime.ru/img/83307/62/833076250_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_399ec63afc3d48ea3d14cc2628314818.jpg
СИРИУС, 8 окт - ПРАЙМ. Национальная система платежных карт (НСПК) представила персональный QR-код для оплаты услуг, сообщает пресс-служба НСПК в рамках Finopolis 2025. "Оплачивать покупки теперь можно через персональный QR-код. Сейчас НСПК совместно с рядом банков пилотирует новое технологичное решение в торговых точках… сформировать QR-код в тестовом формате в мобильном приложении ВТБ и отсканировать его в сервисе QR-платежи от "Точка Банк". Сумма спишется со счета, который выберет клиент", - говорится в сообщении. Отмечается, что для формирования персонального платежного кода будет достаточно зайти в мобильное приложение банка и нажать на соответствующую иконку на главной странице приложения. При оплате останется продемонстрировать такой QR кассиру для сканирования на кассе и подтвердить оплату. Важно, что у персонального QR будет срок действия - это необходимая дополнительная мера для защиты платежной операции. Воспользоваться одним QR несколько раз также не получится - для каждой операции будет сгенерирован новый, отмечается в сообщении. Сумма покупки будет списана со счета, к которому привязан персональный QR-код через Систему быстрых платежей. При этом пользователи могут установить лимит, в рамках которого не потребуется дополнительное подтверждение оплаты, прокомментировал глава НСПК Дмитрий Дубынин. "Сейчас мы совместно с банками тестируем это решение в закрытом виде в ряде торгово-сервисных предприятий. Если кто-то из банков захочет присоединиться к пилотированию, мы открыты для сотрудничества. Пилотный проект продлится до 1 апреля 2026 года, за это время планируется проверить клиентский путь и получить обратную связь от пользователей по нему", - добавил он. "Оплата с помощью собственного QR-кода значительно повышает удобство и надежность платежей. Теперь достаточно одним нажатием сформировать QR-код в "ВТБ Онлайн" или через "ВТБ Pay" и показать его продавцу - все операции проходят быстро, без необходимости вручную сканировать чужие коды и вводить данные. Это не только снижает риски фишинга и ошибок, но и делает покупки проще, экономя наше время", - отметила первый зампред правления ВТБ Ольга Скоробогатова.
https://1prime.ru/20250922/mintsifry-862613465.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83307/62/833076250_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_2c461a5cc06a511b1b9eac612fe548d4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, ольга скоробогатова, втб, нспк, технологии
Экономика, Финансы, Банки, Ольга Скоробогатова, ВТБ, НСПК, Технологии
10:55 08.10.2025
 
НСПК представила персональный QR-код для оплаты

НСПК представила пилотный проект с персональным QR-кодом для оплаты услуг

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТерминал оплаты банковскими картами и денежные купюры.
Терминал оплаты банковскими картами и денежные купюры. - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2025
Терминал оплаты банковскими картами и денежные купюры.. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИРИУС, 8 окт - ПРАЙМ. Национальная система платежных карт (НСПК) представила персональный QR-код для оплаты услуг, сообщает пресс-служба НСПК в рамках Finopolis 2025.
"Оплачивать покупки теперь можно через персональный QR-код. Сейчас НСПК совместно с рядом банков пилотирует новое технологичное решение в торговых точках… сформировать QR-код в тестовом формате в мобильном приложении ВТБ и отсканировать его в сервисе QR-платежи от "Точка Банк". Сумма спишется со счета, который выберет клиент", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для формирования персонального платежного кода будет достаточно зайти в мобильное приложение банка и нажать на соответствующую иконку на главной странице приложения. При оплате останется продемонстрировать такой QR кассиру для сканирования на кассе и подтвердить оплату. Важно, что у персонального QR будет срок действия - это необходимая дополнительная мера для защиты платежной операции. Воспользоваться одним QR несколько раз также не получится - для каждой операции будет сгенерирован новый, отмечается в сообщении.
Сумма покупки будет списана со счета, к которому привязан персональный QR-код через Систему быстрых платежей. При этом пользователи могут установить лимит, в рамках которого не потребуется дополнительное подтверждение оплаты, прокомментировал глава НСПК Дмитрий Дубынин.
"Сейчас мы совместно с банками тестируем это решение в закрытом виде в ряде торгово-сервисных предприятий. Если кто-то из банков захочет присоединиться к пилотированию, мы открыты для сотрудничества. Пилотный проект продлится до 1 апреля 2026 года, за это время планируется проверить клиентский путь и получить обратную связь от пользователей по нему", - добавил он.
"Оплата с помощью собственного QR-кода значительно повышает удобство и надежность платежей. Теперь достаточно одним нажатием сформировать QR-код в "ВТБ Онлайн" или через "ВТБ Pay" и показать его продавцу - все операции проходят быстро, без необходимости вручную сканировать чужие коды и вводить данные. Это не только снижает риски фишинга и ошибок, но и делает покупки проще, экономя наше время", - отметила первый зампред правления ВТБ Ольга Скоробогатова.
Минцифры РФ © «Караван Ярмарка»
В Минцифры рассказали о способах применения QR-кода из сервиса "Госдоки"
22 сентября, 13:02
 
ЭкономикаФинансыБанкиОльга СкоробогатоваВТБНСПКТехнологии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала