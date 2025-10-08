https://1prime.ru/20251008/qr-kod-863278166.html
НСПК представила персональный QR-код для оплаты
2025-10-08T10:55+0300
СИРИУС, 8 окт - ПРАЙМ. Национальная система платежных карт (НСПК) представила персональный QR-код для оплаты услуг, сообщает пресс-служба НСПК в рамках Finopolis 2025. "Оплачивать покупки теперь можно через персональный QR-код. Сейчас НСПК совместно с рядом банков пилотирует новое технологичное решение в торговых точках… сформировать QR-код в тестовом формате в мобильном приложении ВТБ и отсканировать его в сервисе QR-платежи от "Точка Банк". Сумма спишется со счета, который выберет клиент", - говорится в сообщении. Отмечается, что для формирования персонального платежного кода будет достаточно зайти в мобильное приложение банка и нажать на соответствующую иконку на главной странице приложения. При оплате останется продемонстрировать такой QR кассиру для сканирования на кассе и подтвердить оплату. Важно, что у персонального QR будет срок действия - это необходимая дополнительная мера для защиты платежной операции. Воспользоваться одним QR несколько раз также не получится - для каждой операции будет сгенерирован новый, отмечается в сообщении. Сумма покупки будет списана со счета, к которому привязан персональный QR-код через Систему быстрых платежей. При этом пользователи могут установить лимит, в рамках которого не потребуется дополнительное подтверждение оплаты, прокомментировал глава НСПК Дмитрий Дубынин. "Сейчас мы совместно с банками тестируем это решение в закрытом виде в ряде торгово-сервисных предприятий. Если кто-то из банков захочет присоединиться к пилотированию, мы открыты для сотрудничества. Пилотный проект продлится до 1 апреля 2026 года, за это время планируется проверить клиентский путь и получить обратную связь от пользователей по нему", - добавил он. "Оплата с помощью собственного QR-кода значительно повышает удобство и надежность платежей. Теперь достаточно одним нажатием сформировать QR-код в "ВТБ Онлайн" или через "ВТБ Pay" и показать его продавцу - все операции проходят быстро, без необходимости вручную сканировать чужие коды и вводить данные. Это не только снижает риски фишинга и ошибок, но и делает покупки проще, экономя наше время", - отметила первый зампред правления ВТБ Ольга Скоробогатова.
