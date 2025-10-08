https://1prime.ru/20251008/rejs-863272452.html
Рейс из Хургады в Волгоград ушел на запасной аэродром в Саратове
2025-10-08T07:22+0300
2025-10-08T07:22+0300
2025-10-08T07:22+0300
бизнес
волгоград
хургада
сочи
росавиация
ВОЛГОГРАД,8 окт - ПРАЙМ. Самолёт, летевший из египетского города Хургада в Волгоград, ушел на запасной аэродром в Саратове на фоне действовавших ограничений полетов, следует из информации онлайн-табло волгоградского аэропорта.
Согласно онлайн-табло аэропорта Волгограда, рейс авиакомпании Nesma Airlines Хургада - Волгоград ушел на запасной аэродром в Саратов, также задерживается самолёт из Сочи, из Москвы, в Калининград и в столицу.
В среду Росавиация сообщала, что в аэропорту Волгограда введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов, сейчас ограничения сняты.
волгоград
хургада
сочи
бизнес, волгоград, хургада, сочи, росавиация
Бизнес, ВОЛГОГРАД, Хургада, СОЧИ, Росавиация
