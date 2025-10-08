https://1prime.ru/20251008/rejs-863272452.html

Рейс из Хургады в Волгоград ушел на запасной аэродром в Саратове

Рейс из Хургады в Волгоград ушел на запасной аэродром в Саратове - 08.10.2025, ПРАЙМ

Рейс из Хургады в Волгоград ушел на запасной аэродром в Саратове

Самолёт, летевший из египетского города Хургада в Волгоград, ушел на запасной аэродром в Саратове на фоне действовавших ограничений полетов, следует из... | 08.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-08T07:22+0300

2025-10-08T07:22+0300

2025-10-08T07:22+0300

бизнес

волгоград

хургада

сочи

росавиация

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863272452.jpg?1759897340

ВОЛГОГРАД,8 окт - ПРАЙМ. Самолёт, летевший из египетского города Хургада в Волгоград, ушел на запасной аэродром в Саратове на фоне действовавших ограничений полетов, следует из информации онлайн-табло волгоградского аэропорта. Согласно онлайн-табло аэропорта Волгограда, рейс авиакомпании Nesma Airlines Хургада - Волгоград ушел на запасной аэродром в Саратов, также задерживается самолёт из Сочи, из Москвы, в Калининград и в столицу. В среду Росавиация сообщала, что в аэропорту Волгограда введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов, сейчас ограничения сняты.

волгоград

хургада

сочи

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, волгоград, хургада, сочи, росавиация