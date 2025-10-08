https://1prime.ru/20251008/roskongress-863268287.html
В "Росконгрессе" рассказали о дефиците бюджета в еврозоне
2025-10-08T00:47+0300
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Высокий дефицит бюджета сохранится в большинстве стран еврозоны в ближайшие годы, говорится в докладе "Росконгресса" "Бюджетный дисбаланс и долговая ловушка Евросоюза", с которым ознакомилось РИА Новости.
"В ближайшие годы высокий дефицит бюджета сохранится в большинстве стран еврозоны", - отмечается в докладе.
Изменение бюджетных приоритетов со времен пандемии привело к увеличению государственного долга европейских стран, и его обслуживание становится все дороже, констатируют аналитики. Хотя в 2024 году дефицит государственного бюджета в Европейском союзе сократился с 3,5% до 3,2% ВВП, 11 государств‑членов сообщили о дефиците, превышающем 3% ВВП, а число стран, в отношении которых действует процедура чрезмерного дефицита, в 2025 году увеличилось до девяти.
Согласно данным Международного валютного фонда и Евростата, сезонно скорректированное отношение дефицита государственного бюджета к ВВП в первом квартале 2025 года составило 2,9% в еврозоне и в ЕС по сравнению с 3,1% и 3% соответственно в первом квартале предыдущего года. Дефицит превышает установленное Маастрихтскими критериями пороговое значение в 3% ВВП в девяти государствах блока, включая Францию, Италию, Австрию, Бельгию, Финляндию, Болгарию, Венгрию, Польшу и Румынию.
"Согласно прогнозам, к 2026 году дефицит бюджета ЕС вырастет до 3,4% ВВП, в основном за счет увеличения инвестиций в оборону. Даже таким крупным экономикам, как Франция, может потребоваться помощь МВФ на фоне растущей проблемы долга", - полагают авторы доклада.
Францию аналитики назвали одной из главных болевых точек финансов Европы. К концу первого квартала ее долговое бремя достигло 3,3 триллиона евро, или 114,1% ВВП.
Это меньше, чем у Греции (152,5%) или Италии (137,9%), но, в отличие от этих стран, Франция имеет значительный первичный дефицит бюджета. При этом ожидается дальнейшая негативная динамика. По оценкам Fitch, французский госдолг увеличится до 121% ВВП в 2027 году. С учетом отсутствия значимых мер по сокращению дефицита долг может не стабилизироваться и в последующие годы.
У Германии эта проблема гораздо менее выражена - у нее самое низкое соотношение долга к ВВП среди стран "Большой семерки", обращают внимание аналитики. В 2024 году государственный долг Германии увеличился на 57 миллиардов евро, достигнув 2,69 триллиона евро. Однако за счет роста экономики коэффициент задолженности, то есть отношение долга к номинальному ВВП, снизился на 0,4 процентного пункта - до 62,5%.
