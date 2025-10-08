https://1prime.ru/20251008/roskongress-863269494.html

В "Росконгрессе" рассказали, как избежать долговой ловушки ЕС

В "Росконгрессе" рассказали, как избежать долговой ловушки ЕС - 08.10.2025, ПРАЙМ

В "Росконгрессе" рассказали, как избежать долговой ловушки ЕС

Единственным приемлемым решением для стран Евросоюза с целью побороть проблему растущего госдолга в среднесрочной перспективе могло бы стать создание... | 08.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-08T03:48+0300

2025-10-08T03:48+0300

2025-10-08T03:48+0300

экономика

мировая экономика

германия

ес

ецб

росконгресс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863269494.jpg?1759884482

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Единственным приемлемым решением для стран Евросоюза с целью побороть проблему растущего госдолга в среднесрочной перспективе могло бы стать создание общеевропейского фонда и выпуск на его базе общих долговых инструментов, однако такое решение не лишено недостатков, говорится в докладе "Росконгресса" "Бюджетный дисбаланс и долговая ловушка Евросоюза", с которым ознакомилось РИА Новости. "Вероятно, в среднесрочной перспективе единственным приемлемым выходом будет объединение долговых обязательств, при котором Евросоюз будет выпускать общие долговые инструменты, а государства блока разделят ответственность. Для этого может быть создан общеевропейский фонд, обеспеченный всей силой ЕС и Европейского Центробанка. Такой фонд может получить рейтинг "AAA" за счет стран‑членов, все еще удерживающих свой рейтинг на этом уровне, таких как Германия и Нидерланды", - полагают авторы доклада. Благодаря этому общие затраты на финансирование долга могут быть намного ниже, чем у отдельно взятых государств с более низким рейтингом, поясняют они. Но это потребует расширения существующих механизмов совместного заимствования для удовлетворения будущих временных или целевых потребностей. Подобный опыт у блока уже есть: для финансирования восстановления экономики после пандемии COVID‑19 Евросоюз согласился привлечь совместный долг в рамках программы NextGeneration EU. Хотя это было запрещено договорами ЕС, программу позиционировали как временную и разовую, что позволило ее принять. "Несмотря на экономические выгоды, существуют политические сложности для мутуализации (обобществление - ред.) долга. Неравномерное распределение выгоды от интеграции рынков капитала может вызвать недовольство среди стран с более сильной экономикой. Для объединения долговых обязательств могут потребоваться изменения в договорах, более сильный механизм банковской поддержки и, вероятно, переход от единогласия при принятии решений к голосованию квалифицированным большинством", - в то же время обращают внимание аналитики. Все эти шаги потребуют немало времени. "Скорее всего в итоге европейским странам удастся согласовать механизм мутуализации долга. Но чем больше крупных экономик имеют более низкий рейтинг, тем тяжелее будет общему фонду с рейтингом "AAA" привлекать средства под низкие ставки. В итоге для решения проблемы потребуется вмешательство ЕЦБ, которому придется монетизировать долг", - полагают в "Росконгрессе".

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, германия, ес, ецб, росконгресс