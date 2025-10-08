https://1prime.ru/20251008/rossija-863269009.html

Глава Минтруда рассказал, сколько часов в день в среднем работают россияне

Глава Минтруда рассказал, сколько часов в день в среднем работают россияне

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Средняя продолжительность рабочего дня в России составляет 7,43 часа, она осталась примерно на одном уровне с прошлым годом, сообщил в интервью РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Фактически она чуть меньше восьми часов. Она, конечно, выше ковидного периода, но в текущем году находится практически на уровне прошлого года - 7,43. А в 2024 году было 7,45. При этом даже в 2023 году этот показатель был 7,39.То есть мы возвращаемся к стабильным отметкам продолжительности рабочего времени", - сказал Котяков. Он объяснил, что на среднюю продолжительность рабочего дня влияют законодательно установленные режимы работы для отдельных категорий работников. У педагогов, медиков и людей, которые работают при вредных условиях труда, рабочая неделя меньше и составляет 40 часов. Поэтому длительность рабочего дня в восемь часов нельзя назвать эталонной, отметил Котяков. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.

