Глава Минтруда рассказал, сколько часов в день в среднем работают россияне - 08.10.2025, ПРАЙМ
Глава Минтруда рассказал, сколько часов в день в среднем работают россияне
Глава Минтруда рассказал, сколько часов в день в среднем работают россияне
Средняя продолжительность рабочего дня в России составляет 7,43 часа, она осталась примерно на одном уровне с прошлым годом, сообщил в интервью РИА Новости... | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T02:50+0300
2025-10-08T02:55+0300
общество
экономика
россия
рф
антон котяков
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Средняя продолжительность рабочего дня в России составляет 7,43 часа, она осталась примерно на одном уровне с прошлым годом, сообщил в интервью РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Фактически она чуть меньше восьми часов. Она, конечно, выше ковидного периода, но в текущем году находится практически на уровне прошлого года - 7,43. А в 2024 году было 7,45. При этом даже в 2023 году этот показатель был 7,39.То есть мы возвращаемся к стабильным отметкам продолжительности рабочего времени", - сказал Котяков. Он объяснил, что на среднюю продолжительность рабочего дня влияют законодательно установленные режимы работы для отдельных категорий работников. У педагогов, медиков и людей, которые работают при вредных условиях труда, рабочая неделя меньше и составляет 40 часов. Поэтому длительность рабочего дня в восемь часов нельзя назвать эталонной, отметил Котяков. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
общество , россия, рф, антон котяков
Общество , Экономика, РОССИЯ, РФ, Антон Котяков
02:50 08.10.2025 (обновлено: 02:55 08.10.2025)
 
Глава Минтруда рассказал, сколько часов в день в среднем работают россияне

Котяков: средняя продолжительность рабочего дня в России составляет 7,43 часа

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Средняя продолжительность рабочего дня в России составляет 7,43 часа, она осталась примерно на одном уровне с прошлым годом, сообщил в интервью РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Фактически она чуть меньше восьми часов. Она, конечно, выше ковидного периода, но в текущем году находится практически на уровне прошлого года - 7,43. А в 2024 году было 7,45. При этом даже в 2023 году этот показатель был 7,39.То есть мы возвращаемся к стабильным отметкам продолжительности рабочего времени", - сказал Котяков.
Он объяснил, что на среднюю продолжительность рабочего дня влияют законодательно установленные режимы работы для отдельных категорий работников. У педагогов, медиков и людей, которые работают при вредных условиях труда, рабочая неделя меньше и составляет 40 часов. Поэтому длительность рабочего дня в восемь часов нельзя назвать эталонной, отметил Котяков.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯРФАнтон Котяков
 
 
