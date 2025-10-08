https://1prime.ru/20251008/rossija-863271285.html

В России выросло число вакансий для репетиторов английского

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Количество вакансий для репетиторов английского языка в России за январь-август 2025 года выросло на 24% в годовом выражении, зарплатные предложения достигли 45,4 тысячи рублей в месяц, что на 11% больше прошлогодних показателей, говорится в совместном исследовании "Авито Работы", "Авито Услуг" и Enjoy Camp, которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Аналитики "Авито Работы" изучили данные по вакансиям за период с января по август 2025 года и выяснили, что количество предложений работы для репетиторов английского выросло на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", - говорится в исследовании. "Параллельно с ростом спроса увеличились и зарплатные предложения специалистов: в среднем по России они достигли 45,4 тысячи рублей в месяц, что на 11% выше показателей прошлого года", - добавляется там. При этом отмечается, что работа часто предполагает гибкий или частичный график, а фактический доход может значительно варьироваться в зависимости от формата занятости, количества учеников и опыта преподавателя. "Уровень доходов преподавателей варьируется в зависимости от региона и востребованности конкретных услуг - например, подготовки школьников к экзаменам или занятий со студентами", - пояснили аналитики. По их словам, первое место по динамике спроса на специалистов в этой сфере занимает Ленинградская область, там за год количество вакансий увеличилось на 130%. Работодатели в регионе готовы предложить среднюю зарплату на уровне 45 996 рублей в месяц. "В числе других регионов-лидеров по приросту числа вакансий для репетиторов английского - Ставропольский край (+61%) и Свердловская область (+52%). Уровень зарплатных предложений в этих регионах составил 30 055 рублей в месяц и 42 495 рублей в месяц соответственно", - указывается в исследовании. Вместе с тем, по данным "Авито Услуг", в январе-августе 2025 года доля индивидуальных занятий английским составила 62%. "Наиболее заметно спрос на занятия английским увеличился в Южно-Сахалинске и Абакане: в этих городах уроки с преподавателем стали на 12% более востребованы. В Туле репетиторов искали на 10% чаще, в Симферополе - на 9%, в Казани - на 4%, а в Краснодаре - на 3%", - уточнили в сервисе. Самая высокая динамика спроса на обучение английскому с носителем языка зафиксирована в Грозном, следует из исследования. Там в январе-августе интерес к занятиям вырос в 2,3 раза. Популярность таких занятий в Перми, Туле и Новосибирске увеличилась более чем наполовину, в Кемерово и Йошкар-Оле - на 48% и 47% соответственно. Средняя стоимость урока по стране начинается от одной тысячи рублей. "Растет спрос и на альтернативные форматы изучения языка, такие как интенсивы и языковые смены в детских лагерях, включая программы с выездом в языковую среду. По данным компании Enjoy Camp, в 2025 году количество лингвистических лагерей в России удвоилось, спрос на программы за рубежом увеличился на 121% по сравнению с 2024 годом", - заключается в исследовании.

