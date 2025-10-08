https://1prime.ru/20251008/rossijane-863271462.html
Россияне стали больше интересоваться техникой для поддержания микроклимата
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Россияне стали больше интересоваться техникой для поддержания комфортного микроклимата в доме после старта отопительного сезона - так, спрос на увлажнители вырос в 1,7 раза, говорится в исследовании "Яндекс Маркета", данные которого есть в распоряжении РИА Новости.
"С началом отопительного сезона в конце сентября россияне стали чаще интересоваться техникой для поддержания комфортного микроклимата в доме, свидетельствуют данные Яндекс Маркета. По данным маркетплейса, с 22 сентября по 5 октября 2025 года покупки увлажнителей воздуха увеличились в 1,7 раза по сравнению с двумя неделями ранее", - сказано в исследовании.
Кроме этого, в три раза выросло количество заказов климатических комплексов - это устройства, которые совмещают функции очистки и увлажнения воздуха.
Также россияне стали активно обновлять системы отопления. Например, спрос на радиаторы за тот же период вырос в 1,2 раза.
"Покупки отопительных котлов увеличились в 1,3 раза - их чаще всего приобретают для частных домов и других мест без централизованного теплоснабжения. В этой категории наибольшей популярностью пользуются товары от Royal Thermo, Navien и Oasis", - отметили аналитики.
Россияне стали больше интересоваться техникой для поддержания микроклимата
«Яндекс Маркет»: спрос на увлажнители воздуха в России вырос в 1,7 раза
