Россияне стали больше интересоваться техникой для поддержания микроклимата

Россияне стали больше интересоваться техникой для поддержания микроклимата

2025-10-08T06:27+0300

россия

недвижимость

яндекс маркет

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Россияне стали больше интересоваться техникой для поддержания комфортного микроклимата в доме после старта отопительного сезона - так, спрос на увлажнители вырос в 1,7 раза, говорится в исследовании "Яндекс Маркета", данные которого есть в распоряжении РИА Новости. "С началом отопительного сезона в конце сентября россияне стали чаще интересоваться техникой для поддержания комфортного микроклимата в доме, свидетельствуют данные Яндекс Маркета. По данным маркетплейса, с 22 сентября по 5 октября 2025 года покупки увлажнителей воздуха увеличились в 1,7 раза по сравнению с двумя неделями ранее", - сказано в исследовании. Кроме этого, в три раза выросло количество заказов климатических комплексов - это устройства, которые совмещают функции очистки и увлажнения воздуха. Также россияне стали активно обновлять системы отопления. Например, спрос на радиаторы за тот же период вырос в 1,2 раза. "Покупки отопительных котлов увеличились в 1,3 раза - их чаще всего приобретают для частных домов и других мест без централизованного теплоснабжения. В этой категории наибольшей популярностью пользуются товары от Royal Thermo, Navien и Oasis", - отметили аналитики.

россия, недвижимость, яндекс маркет