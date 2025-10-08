https://1prime.ru/20251008/rossiya-863267037.html

Turkish Airlines объяснила задержки рейсов из Антальи в Россию

Turkish Airlines объяснила задержки рейсов из Антальи в Россию - 08.10.2025, ПРАЙМ

Turkish Airlines объяснила задержки рейсов из Антальи в Россию

Задержки рейсов из Антальи в российские города связаны с "операционными изменениями", на некоторых маршрутах запланированы замещающие рейсы с новыми номерами,... | 08.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-08T00:00+0300

2025-10-08T00:00+0300

2025-10-08T00:00+0300

бизнес

туризм

россия

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/15/854363002_0:173:2964:1840_1920x0_80_0_0_fec949c724ae3ad89c6fd64d8f288fcc.jpg

АНКАРА, 7 окт – ПРАЙМ. Задержки рейсов из Антальи в российские города связаны с "операционными изменениями", на некоторых маршрутах запланированы замещающие рейсы с новыми номерами, сообщили РИА Новости в "горячей линии" Turkish Airlines. Ранее стало известно, что сотни российских туристов не могут вылететь из Антальи уже более четырёх часов. Задержаны рейсы Turkish Airlines в Москву и Санкт-Петербург. "Сегодня утром мы ввели операционные изменения в рейсах из Антальи в российские города. На некоторых маршрутах будут замещающие рейсы с новыми номерами. Пассажиры были проинформированы об этом по SMS и электронной почте", – заявила представитель компании по телефону. Российским туристам в аэропорту Антальи предложили сдать покупки в дьюти-фри, перепройти паспортный контроль и получить багаж обратно, сообщил корреспондент РИА Новости. Затем пассажирам необходимо обратиться на стойку, где выдадут ваучеры и дадут информацию о трансфере. Остальные четыре рейса последовательно пройдут те же процедуры.

https://1prime.ru/20251007/a320-863248615.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, россия, мировая экономика