https://1prime.ru/20251008/rossiya-863270570.html

Россиян ждут длинные 12-дневные каникулы

Россиян ждут длинные 12-дневные каникулы - 08.10.2025, ПРАЙМ

Россиян ждут длинные 12-дневные каникулы

В 2026 году жители России смогут наслаждаться новогодними праздниками длиной в 12 дней, что подтверждает производственный календарь на этот период. | 08.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-08T05:02+0300

2025-10-08T05:02+0300

2025-10-08T05:02+0300

бизнес

общество

антон котяков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/0a/858356256_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_34f38f4b1fc8e89e7c0955c607139890.jpg

МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. В 2026 году жители России смогут наслаждаться новогодними праздниками длиной в 12 дней, что подтверждает производственный календарь на этот период. Согласно распоряжению о выходных и праздничных днях, россияне начнут отдыхать с 31 декабря 2025 года и закончат 11 января 2026 года. Так как праздничные дни 3 и 4 января совпадают с субботой и воскресеньем, было решено их перенести на четверг, 31 декабря, и пятницу, 9 января. Работники, следующие пятидневному рабочему графику, в следующем году выйдут на работу 247 дней. Количество выходных и праздничных дней, включая сокращенные на час, составит 118. Ранее министр труда и социальной защиты, Антон Котяков, обсуждая планировку выходных и праздничных дней на 2026 год, отметил в интервью с РИА Новости, что в будущем году "всё будет в порядке".

https://1prime.ru/20250701/mintrud-859052582.html

https://1prime.ru/20250922/gosduma-862625388.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , антон котяков