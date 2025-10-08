https://1prime.ru/20251008/rossiya-863270570.html
Россиян ждут длинные 12-дневные каникулы
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. В 2026 году жители России смогут наслаждаться новогодними праздниками длиной в 12 дней, что подтверждает производственный календарь на этот период. Согласно распоряжению о выходных и праздничных днях, россияне начнут отдыхать с 31 декабря 2025 года и закончат 11 января 2026 года. Так как праздничные дни 3 и 4 января совпадают с субботой и воскресеньем, было решено их перенести на четверг, 31 декабря, и пятницу, 9 января. Работники, следующие пятидневному рабочему графику, в следующем году выйдут на работу 247 дней. Количество выходных и праздничных дней, включая сокращенные на час, составит 118. Ранее министр труда и социальной защиты, Антон Котяков, обсуждая планировку выходных и праздничных дней на 2026 год, отметил в интервью с РИА Новости, что в будущем году "всё будет в порядке".
