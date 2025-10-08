Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиян ждут длинные 12-дневные каникулы - 08.10.2025
Россиян ждут длинные 12-дневные каникулы
Россиян ждут длинные 12-дневные каникулы - 08.10.2025, ПРАЙМ
Россиян ждут длинные 12-дневные каникулы
В 2026 году жители России смогут наслаждаться новогодними праздниками длиной в 12 дней, что подтверждает производственный календарь на этот период. | 08.10.2025, ПРАЙМ
бизнес
общество
антон котяков
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. В 2026 году жители России смогут наслаждаться новогодними праздниками длиной в 12 дней, что подтверждает производственный календарь на этот период. Согласно распоряжению о выходных и праздничных днях, россияне начнут отдыхать с 31 декабря 2025 года и закончат 11 января 2026 года. Так как праздничные дни 3 и 4 января совпадают с субботой и воскресеньем, было решено их перенести на четверг, 31 декабря, и пятницу, 9 января. Работники, следующие пятидневному рабочему графику, в следующем году выйдут на работу 247 дней. Количество выходных и праздничных дней, включая сокращенные на час, составит 118. Ранее министр труда и социальной защиты, Антон Котяков, обсуждая планировку выходных и праздничных дней на 2026 год, отметил в интервью с РИА Новости, что в будущем году "всё будет в порядке".
Новости
бизнес, общество, антон котяков
Бизнес, Общество , Антон Котяков
05:02 08.10.2025
 
Россиян ждут длинные 12-дневные каникулы

Россиян в 2026 году ждут новогодние каникулы длиной в 12 дней

© РИА Новости . Сгенерировано ИИ
Офис
Офис. Архивное фото
© РИА Новости . Сгенерировано ИИ
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. В 2026 году жители России смогут наслаждаться новогодними праздниками длиной в 12 дней, что подтверждает производственный календарь на этот период.
Согласно распоряжению о выходных и праздничных днях, россияне начнут отдыхать с 31 декабря 2025 года и закончат 11 января 2026 года. Так как праздничные дни 3 и 4 января совпадают с субботой и воскресеньем, было решено их перенести на четверг, 31 декабря, и пятницу, 9 января.
Минтруд России - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
Минтруд разработал проект календаря праздничных дней на 2026 год
1 июля, 09:16
Работники, следующие пятидневному рабочему графику, в следующем году выйдут на работу 247 дней. Количество выходных и праздничных дней, включая сокращенные на час, составит 118.
Ранее министр труда и социальной защиты, Антон Котяков, обсуждая планировку выходных и праздничных дней на 2026 год, отметил в интервью с РИА Новости, что в будущем году "всё будет в порядке".
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
В ГД предложили внести прививку от ВПЧ в национальный календарь прививок
22 сентября, 17:33
 
БизнесОбществоАнтон Котяков
 
 
