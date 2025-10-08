Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России хотят отменить стажировку для полицейских-новичков - 08.10.2025
В России хотят отменить стажировку для полицейских-новичков
В России хотят отменить стажировку для полицейских-новичков - 08.10.2025, ПРАЙМ
В России хотят отменить стажировку для полицейских-новичков
Депутаты Государственной Думы в первом чтении поддержали законопроект, который предполагает возможность отмены обязательной стажировки для новых сотрудников... | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T05:18+0300
2025-10-08T05:19+0300
общество
валентина матвиенко
михаил мишустин
совет федерации
мвд
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Депутаты Государственной Думы в первом чтении поддержали законопроект, который предполагает возможность отмены обязательной стажировки для новых сотрудников правоохранительных органов, сообщает газета "Коммерсант". "По мнению его (Законопроекта. — Прим. Ред.) авторов, это поможет решить проблемы с комплектованием личного состава", — уточняется в статье. Как говорится в публикации, новая инициатива предусматривает замену традиционной стажировки в МВД на индивидуальное обучение под наставничеством более опытных коллег и непосредственного руководителя. "По замыслу авторов, это позволит упростить процедуру увольнения, если возникнет такая необходимость", — отмечено в материале.В июне 2024 года премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул значимость проблемы нехватки кадров в МВД и поручил Министерству финансов изучить возможности бюджета для её решения. Ранее на встрече спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что в МВД ощущается серьезный кадровый дефицит в более чем 150 тысяч человек, а нехватка участковых в некоторых регионах достигает 75%. Матвиенко также указала на высокую текучесть кадров, подчеркнув, что из 15 видов льгот, положенных сотрудникам, семь либо не реализуются полностью, либо не соответствуют реальным нуждам. Сенатор подчеркнула необходимость пересмотра на государственном уровне политики оплаты труда для работников органов внутренних дел.
общество , валентина матвиенко, михаил мишустин, совет федерации, мвд
Общество , Валентина Матвиенко, Михаил Мишустин, Совет Федерации, МВД
05:18 08.10.2025 (обновлено: 05:19 08.10.2025)
 
В России хотят отменить стажировку для полицейских-новичков

"Ъ": ГД одобрила в первом чтении проект об отмене стажировки для полицейских

МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Депутаты Государственной Думы в первом чтении поддержали законопроект, который предполагает возможность отмены обязательной стажировки для новых сотрудников правоохранительных органов, сообщает газета "Коммерсант".
"По мнению его (Законопроекта. — Прим. Ред.) авторов, это поможет решить проблемы с комплектованием личного состава", — уточняется в статье.
Как говорится в публикации, новая инициатива предусматривает замену традиционной стажировки в МВД на индивидуальное обучение под наставничеством более опытных коллег и непосредственного руководителя.
"По замыслу авторов, это позволит упростить процедуру увольнения, если возникнет такая необходимость", — отмечено в материале.
В июне 2024 года премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул значимость проблемы нехватки кадров в МВД и поручил Министерству финансов изучить возможности бюджета для её решения.
Ранее на встрече спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что в МВД ощущается серьезный кадровый дефицит в более чем 150 тысяч человек, а нехватка участковых в некоторых регионах достигает 75%. Матвиенко также указала на высокую текучесть кадров, подчеркнув, что из 15 видов льгот, положенных сотрудникам, семь либо не реализуются полностью, либо не соответствуют реальным нуждам. Сенатор подчеркнула необходимость пересмотра на государственном уровне политики оплаты труда для работников органов внутренних дел.
 
ОбществоВалентина МатвиенкоМихаил МишустинСовет ФедерацииМВД
 
 
