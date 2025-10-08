Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Несомненная эскалация". В США сделали новое заявление о России
Западные государства начали обсуждать возможность предоставления украинцам ракет Tomahawk в связи с тем, что Россия побеждает в конфликте, сообщает The National | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T11:11+0300
2025-10-08T11:11+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/56/842265608_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_799f3c578c0d5368e40a92c823d116df.jpg
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Западные государства начали обсуждать возможность предоставления украинцам ракет Tomahawk в связи с тем, что Россия побеждает в конфликте, сообщает The National Interest."Эта несомненная эскалация, даже на словах, свидетельствует о реальности, про которую Вашингтон, Лондон и Брюссель предпочитают не распространяться: русские побеждают", — отмечается в статьеАвтор подчеркивает, что лидеры западных стран должны стремиться к заключению мирного соглашения, а не продолжать борьбу, жертвуя украинцами."Их осталось гораздо меньше, чем думают в Брюсселе или Вашингтоне. А возможности сдерживать русских у них заканчиваются", — акцентировал он.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в понедельник сказал, что близок к решению о предоставлении крылатых ракет Tomahawk Украине, но желает выяснить, как Киев намеревается их применять.Согласно данным издания Telegraph, Владимир Зеленский изъявил желание получить это военное вооружение во время встречи с Трампом в середине сентября. Портал Axios сообщил, что это была единственная просьба со стороны Украины, которую американский лидер не удовлетворил, хотя он поддержал другие пункты заявки.На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", российский президент Владимир Путин заявил, что применение ракет "Томагавк" вооруженными силами Украины невозможно без участия американских военных. В любом случае Россия готова противостоять агрессивным шагам: отечественные системы противовоздушной обороны адаптировались к ATACMS и справятся и с новым типом вооружения.
11:11 08.10.2025
 
© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаги России
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2025
Флаги России. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Западные государства начали обсуждать возможность предоставления украинцам ракет Tomahawk в связи с тем, что Россия побеждает в конфликте, сообщает The National Interest.
"Эта несомненная эскалация, даже на словах, свидетельствует о реальности, про которую Вашингтон, Лондон и Брюссель предпочитают не распространяться: русские побеждают", — отмечается в статье
Автор подчеркивает, что лидеры западных стран должны стремиться к заключению мирного соглашения, а не продолжать борьбу, жертвуя украинцами.
"Их осталось гораздо меньше, чем думают в Брюсселе или Вашингтоне. А возможности сдерживать русских у них заканчиваются", — акцентировал он.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в понедельник сказал, что близок к решению о предоставлении крылатых ракет Tomahawk Украине, но желает выяснить, как Киев намеревается их применять.
Согласно данным издания Telegraph, Владимир Зеленский изъявил желание получить это военное вооружение во время встречи с Трампом в середине сентября. Портал Axios сообщил, что это была единственная просьба со стороны Украины, которую американский лидер не удовлетворил, хотя он поддержал другие пункты заявки.
На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", российский президент Владимир Путин заявил, что применение ракет "Томагавк" вооруженными силами Украины невозможно без участия американских военных. В любом случае Россия готова противостоять агрессивным шагам: отечественные системы противовоздушной обороны адаптировались к ATACMS и справятся и с новым типом вооружения.
Заголовок открываемого материала