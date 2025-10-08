https://1prime.ru/20251008/rost-863295736.html

Глава МВФ озвучила прогноз роста мировой экономики

экономика

мировая экономика

вашингтон

китай

индия

кристалина георгиева

мвф

ВАШИНГТОН, 8 окт - ПРАЙМ. Рост мировой экономики в среднесрочной перспективе составит около трех процентов в год и останется ниже, чем до пандемии COVID-19, заявила в среду директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. "Прогнозируется, что мировой рост составит примерно 3% в среднесрочной перспективе, ниже допандемийного (значения - ред.) в 3,7%", - сообщила она на выступлении в Вашингтоне. Георгиева, в частности, указала на замедление темпов роста в Китае, одновременно отметив, что Индия становится "ключевым локомотивом роста" мировой экономики.

