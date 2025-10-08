Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава МВФ озвучила прогноз роста мировой экономики - 08.10.2025
Глава МВФ озвучила прогноз роста мировой экономики
экономика
мировая экономика
вашингтон
китай
индия
кристалина георгиева
мвф
ВАШИНГТОН, 8 окт - ПРАЙМ. Рост мировой экономики в среднесрочной перспективе составит около трех процентов в год и останется ниже, чем до пандемии COVID-19, заявила в среду директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. "Прогнозируется, что мировой рост составит примерно 3% в среднесрочной перспективе, ниже допандемийного (значения - ред.) в 3,7%", - сообщила она на выступлении в Вашингтоне. Георгиева, в частности, указала на замедление темпов роста в Китае, одновременно отметив, что Индия становится "ключевым локомотивом роста" мировой экономики.
мировая экономика, вашингтон, китай, индия, кристалина георгиева, мвф
Экономика, Мировая экономика, ВАШИНГТОН, КИТАЙ, ИНДИЯ, Кристалина Георгиева, МВФ
Глава МВФ озвучила прогноз роста мировой экономики

ВАШИНГТОН, 8 окт - ПРАЙМ. Рост мировой экономики в среднесрочной перспективе составит около трех процентов в год и останется ниже, чем до пандемии COVID-19, заявила в среду директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
"Прогнозируется, что мировой рост составит примерно 3% в среднесрочной перспективе, ниже допандемийного (значения - ред.) в 3,7%", - сообщила она на выступлении в Вашингтоне.
Георгиева, в частности, указала на замедление темпов роста в Китае, одновременно отметив, что Индия становится "ключевым локомотивом роста" мировой экономики.
Экономика Мировая экономика ВАШИНГТОН КИТАЙ ИНДИЯ Кристалина Георгиева МВФ
 
 
