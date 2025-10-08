https://1prime.ru/20251008/rost-863295736.html
Глава МВФ озвучила прогноз роста мировой экономики
Глава МВФ озвучила прогноз роста мировой экономики - 08.10.2025, ПРАЙМ
Глава МВФ озвучила прогноз роста мировой экономики
Рост мировой экономики в среднесрочной перспективе составит около трех процентов в год и останется ниже, чем до пандемии COVID-19, заявила в среду... | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T17:16+0300
2025-10-08T17:16+0300
2025-10-08T17:16+0300
экономика
мировая экономика
вашингтон
китай
индия
кристалина георгиева
мвф
https://cdnn.1prime.ru/img/76123/06/761230612_0:38:477:306_1920x0_80_0_0_914330f27df4af74873ea1ab4dba4f72.jpg
ВАШИНГТОН, 8 окт - ПРАЙМ. Рост мировой экономики в среднесрочной перспективе составит около трех процентов в год и останется ниже, чем до пандемии COVID-19, заявила в среду директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. "Прогнозируется, что мировой рост составит примерно 3% в среднесрочной перспективе, ниже допандемийного (значения - ред.) в 3,7%", - сообщила она на выступлении в Вашингтоне. Георгиева, в частности, указала на замедление темпов роста в Китае, одновременно отметив, что Индия становится "ключевым локомотивом роста" мировой экономики.
https://1prime.ru/20251006/ekonomika-863196414.html
вашингтон
китай
индия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76123/06/761230612_9:0:468:344_1920x0_80_0_0_523712dee7c329fc2ff3b7a04fda2366.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, вашингтон, китай, индия, кристалина георгиева, мвф
Экономика, Мировая экономика, ВАШИНГТОН, КИТАЙ, ИНДИЯ, Кристалина Георгиева, МВФ
Глава МВФ озвучила прогноз роста мировой экономики
МВФ: мост мировой экономики составит около трех процентов в год