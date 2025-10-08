https://1prime.ru/20251008/rubl-863304121.html

В Москве тестировать цифровой рубль будет "Мосинжпроект"

В Москве тестировать цифровой рубль будет "Мосинжпроект" - 08.10.2025, ПРАЙМ

В Москве тестировать цифровой рубль будет "Мосинжпроект"

"Мосинжпроект" станет компанией для тестирования цифрового рубля и смарт-контрактов в Москве, сообщила заммэра столицы, руководитель департамента экономической... | 08.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-08T20:33+0300

2025-10-08T20:33+0300

2025-10-08T20:33+0300

экономика

технологии

россия

москва

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860117839_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_0feb5aade869bbf3a4620e40a8a0d22e.jpg

СИРИУС, 8 окт - ПРАЙМ. "Мосинжпроект" станет компанией для тестирования цифрового рубля и смарт-контрактов в Москве, сообщила заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева. "Мы сейчас проводим совместно с Банком России пилот по строительной отрасли. Мы выбрали крупную московскую строительную компанию - это "Мосинжпроект", наша крупнейшая городская компания, в рамках которой мы будем тестировать и цифровой рубль, и, что не менее важно, смарт-контракт. А почему стройка? Стройка – это вообще такая очень сложная отрасль, большое количество разных типов и видов работ, услуг, закупка материалов, фонды оплаты труда", - сказала Багреева в рамках сессии инновационного финансового форума Банка России Finopolis. Она отметила, что для правительства Москвы будет важна не только прозрачность движения денежных средств, контроль их целевого использования, но также и аналитика ценообразования в отрасли. Цифровой рубль - это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам. Он не отменяет и не заменяет их. Предполагается, что массовое внедрение цифрового рубля начнется с сентября 2026 года, а привычным способом расчетов, как считают в ЦБ, он станет на горизонте пяти-семи лет.

https://1prime.ru/20250924/zarplata-862672799.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, москва, банк россия