Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Румынии заявили об угрозе экономического кризиса - 08.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251008/rumyniya-863303166.html
В Румынии заявили об угрозе экономического кризиса
В Румынии заявили об угрозе экономического кризиса - 08.10.2025, ПРАЙМ
В Румынии заявили об угрозе экономического кризиса
Румыния находится на грани экономического кризиса, нынешнее правительство не приготовило внятный план действий, утверждает бывший премьер-министр страны Марчел... | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T20:07+0300
2025-10-08T20:07+0300
экономика
мировая экономика
румыния
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/34/841393465_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_cee791981100e8f05ed4283802411058.jpg
КИШИНЕВ, 8 окт - ПРАЙМ. Румыния находится на грани экономического кризиса, нынешнее правительство не приготовило внятный план действий, утверждает бывший премьер-министр страны Марчел Чолаку. "Сейчас у нас нет экономического плана, и мы почти превратили бюджетную проблему в экономический кризис, что очень серьёзно. Цифры никогда не лгут. В настоящее время экономический рост возможен только за счёт потребления и инвестиций", - заявил Чолаку журналистам в среду По его словам, в будущем люди в Румынии будут бояться экономических реформ, поскольку они стали синонимами массовых сокращений. "На мой взгляд, повышение НДС - это фантастическая ошибка и социальная несправедливость, потому что каким-то образом все распределили поровну между теми, у кого высокие доходы, и теми, у кого низкие, тем самым снизилась покупательная способность. Никакого экономического баланса - это была просто игра в имидж и попытка создать образ спасителя для Румынии", - пояснил экс-премьер. Премьер Румынии Илие Боложан ранее заявлял, что страна столкнулась с тяжелой экономической ситуацией, поэтому правительство приняло пакет мер по сокращению расходов. Он объяснил кризис тем, что в последние годы Румыния тратила гораздо больше, чем могла себе позволить. В 2024 году дефицит бюджета Румынии составлял 9,4% от ВВП страны. Власти обещали, что в 2025 году он будет снижен до 7%. Для этого они одобрили несколько пакетов мер, которые включают в себя повышение НДС и акцизов, сокращение количества чиновников, урезание зарплат и ряда социальных выплат.
https://1prime.ru/20251008/bayden-863284097.html
румыния
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/34/841393465_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_072801f2ba309c18c8ac19ccb8b442a5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, румыния
Экономика, Мировая экономика, РУМЫНИЯ
20:07 08.10.2025
 
В Румынии заявили об угрозе экономического кризиса

Экс-премьер Чолаку: Румынии грозит экономический кризис, а у властей нет плана действий

© Public Domain/Arlington National CemeteryФлаг Румынии
Флаг Румынии
Флаг Румынии. Архивное фото
© Public Domain/Arlington National Cemetery
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КИШИНЕВ, 8 окт - ПРАЙМ. Румыния находится на грани экономического кризиса, нынешнее правительство не приготовило внятный план действий, утверждает бывший премьер-министр страны Марчел Чолаку.
"Сейчас у нас нет экономического плана, и мы почти превратили бюджетную проблему в экономический кризис, что очень серьёзно. Цифры никогда не лгут. В настоящее время экономический рост возможен только за счёт потребления и инвестиций", - заявил Чолаку журналистам в среду
По его словам, в будущем люди в Румынии будут бояться экономических реформ, поскольку они стали синонимами массовых сокращений.
"На мой взгляд, повышение НДС - это фантастическая ошибка и социальная несправедливость, потому что каким-то образом все распределили поровну между теми, у кого высокие доходы, и теми, у кого низкие, тем самым снизилась покупательная способность. Никакого экономического баланса - это была просто игра в имидж и попытка создать образ спасителя для Румынии", - пояснил экс-премьер.
Премьер Румынии Илие Боложан ранее заявлял, что страна столкнулась с тяжелой экономической ситуацией, поэтому правительство приняло пакет мер по сокращению расходов. Он объяснил кризис тем, что в последние годы Румыния тратила гораздо больше, чем могла себе позволить. В 2024 году дефицит бюджета Румынии составлял 9,4% от ВВП страны. Власти обещали, что в 2025 году он будет снижен до 7%. Для этого они одобрили несколько пакетов мер, которые включают в себя повышение НДС и акцизов, сокращение количества чиновников, урезание зарплат и ряда социальных выплат.
Хантер и Эшли Байден - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2025
NYT: сын Байдена хотел продать землю у посольства США в Румынии
12:24
 
ЭкономикаМировая экономикаРУМЫНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала