В Румынии заявили об угрозе экономического кризиса

КИШИНЕВ, 8 окт - ПРАЙМ. Румыния находится на грани экономического кризиса, нынешнее правительство не приготовило внятный план действий, утверждает бывший премьер-министр страны Марчел Чолаку. "Сейчас у нас нет экономического плана, и мы почти превратили бюджетную проблему в экономический кризис, что очень серьёзно. Цифры никогда не лгут. В настоящее время экономический рост возможен только за счёт потребления и инвестиций", - заявил Чолаку журналистам в среду По его словам, в будущем люди в Румынии будут бояться экономических реформ, поскольку они стали синонимами массовых сокращений. "На мой взгляд, повышение НДС - это фантастическая ошибка и социальная несправедливость, потому что каким-то образом все распределили поровну между теми, у кого высокие доходы, и теми, у кого низкие, тем самым снизилась покупательная способность. Никакого экономического баланса - это была просто игра в имидж и попытка создать образ спасителя для Румынии", - пояснил экс-премьер. Премьер Румынии Илие Боложан ранее заявлял, что страна столкнулась с тяжелой экономической ситуацией, поэтому правительство приняло пакет мер по сокращению расходов. Он объяснил кризис тем, что в последние годы Румыния тратила гораздо больше, чем могла себе позволить. В 2024 году дефицит бюджета Румынии составлял 9,4% от ВВП страны. Власти обещали, что в 2025 году он будет снижен до 7%. Для этого они одобрили несколько пакетов мер, которые включают в себя повышение НДС и акцизов, сокращение количества чиновников, урезание зарплат и ряда социальных выплат.
КИШИНЕВ, 8 окт - ПРАЙМ. Румыния находится на грани экономического кризиса, нынешнее правительство не приготовило внятный план действий, утверждает бывший премьер-министр страны Марчел Чолаку.
"Сейчас у нас нет экономического плана, и мы почти превратили бюджетную проблему в экономический кризис, что очень серьёзно. Цифры никогда не лгут. В настоящее время экономический рост возможен только за счёт потребления и инвестиций", - заявил Чолаку журналистам в среду
По его словам, в будущем люди в Румынии
будут бояться экономических реформ, поскольку они стали синонимами массовых сокращений.
"На мой взгляд, повышение НДС - это фантастическая ошибка и социальная несправедливость, потому что каким-то образом все распределили поровну между теми, у кого высокие доходы, и теми, у кого низкие, тем самым снизилась покупательная способность. Никакого экономического баланса - это была просто игра в имидж и попытка создать образ спасителя для Румынии", - пояснил экс-премьер.
Премьер Румынии Илие Боложан ранее заявлял, что страна столкнулась с тяжелой экономической ситуацией, поэтому правительство приняло пакет мер по сокращению расходов. Он объяснил кризис тем, что в последние годы Румыния тратила гораздо больше, чем могла себе позволить. В 2024 году дефицит бюджета Румынии составлял 9,4% от ВВП страны. Власти обещали, что в 2025 году он будет снижен до 7%. Для этого они одобрили несколько пакетов мер, которые включают в себя повышение НДС и акцизов, сокращение количества чиновников, урезание зарплат и ряда социальных выплат.
