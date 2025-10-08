Ставка RUONIA 7 октября не изменилась

https://1prime.ru/20251008/ruonia-863290333.html
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) во вторник, 7 октября, не изменилась и осталась на уровне 16,83%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 440,82 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
