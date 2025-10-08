https://1prime.ru/20251008/rynok-863302642.html

Российский рынок акций обновил минимум текущего года

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в ходе основной сессии среды упал, обновив минимум текущего года на фоне геополитического негатива, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 3,98%, до 2562,51 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,96%, до 1047,26 пункта, долларовый РТС - на 3,52%, до 989,91 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. Рынок под давлениемРоссийский рынок акций в основную сессию торговался в минусе. При этом главный индекс снижался и опустился ниже ключевого уровня 2600 пунктов на фоне роста геополитических рисков. "Индекс Мосбиржи в среду стартовал в символическом плюсе, однако во второй половине сессии бенчмарк перешел к отвесному падению. Негатив очевиден – растет геополитическая эскалация; высокая ключевая ставка продержится дольше, чем ждал рынок; рубль вернулся к укреплению", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "В МИД РФ заявили, что импульс к мирному урегулированию на Украине, появившийся после встречи президентов России и США на Аляске, оказался в значительной мере исчерпан. Тем временем послы ЕС обсуждают детали 19-го пакета санкций, согласовать его, по данным СМИ, планируется 22–23 октября", - добавляет Шепелев, перечисляя негативные факторы динамики рынка. В частности, на Мосбирже подешевели бумаги ВК (-5,9%), "Позитива" (-7,3%), "Ростелекома" (-5,2%). Бумаги ПИКа (-9,4%) рухнули на корпоративном негативе. Совет директоров девелоперской группы заявил о планах рассмотреть вопрос об отмене дивидендной политики. Он также рекомендовал акционерам провести консолидацию акций компании с коэффициентом 100:1. Обратная этой процедура – сплит – обычно повышает привлекательность акций, делая их более доступными для акционеров. Стоимость нефти к 19.38 мск росла на 1,2%, до 66,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,5%, до 99 пунктов. ПрогнозыИндексы Мосбиржи и РТС к завершению сессии обновили минимумы с декабря прошлого года (2548 пунктов) и апреля текущего года (984 пункта) соответственно, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Рынок остается в напряжении ввиду рисков усугубления украинского конфликта в случае поставки новых вооружений со стороны США. Кроме того, ЦБ РФ на оставшихся до конца года двух заседаниях также может быть сдержанным в дальнейшем смягчении монетарных условий из-за рисков разгара инфляции", - добавляет она. По оценкам Шепелева из "БКС Мир инвестиций", прогноз на 6 октября – 2575-2725 пунктов по индексу Мосбиржи.

