Сенаторы предложили завершить эксперимент для самозанятых - 08.10.2025
Сенаторы предложили завершить эксперимент для самозанятых
Сенаторы предложили завершить эксперимент для самозанятых - 08.10.2025, ПРАЙМ
Сенаторы предложили завершить эксперимент для самозанятых
Сенаторы предлагают правительству завершить эксперимент для самозанятых в 2026 году, говорится в постановлении Совфеда по итогам выступления в верхней палате... | 08.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Сенаторы предлагают правительству завершить эксперимент для самозанятых в 2026 году, говорится в постановлении Совфеда по итогам выступления в верхней палате главы Минэкономразвития Максима Решетникова. Об этом говорится в постановлении "О текущей ситуации в экономике и основных задачах социально-экономического развития Российской Федерации". "Заслушав информацию министра экономического развития РФ о текущей ситуации в экономике.. рекомендовать правительству Российской Федерации: проанализировать результаты проведения эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход", по итогам анализа проработать вопросы о завершении эксперимента в 2026 году и разработке дополнительных мер по недопущению практики занижения налоговой базы для исчисления налога на доходы физических лиц при найме работников", - говорится в документе. В конце сентября Решетников отмечал, что изменений в режиме работы самозанятых до 2028 года не планируется, это принципиальная позиция правительства РФ. Но это не отменяет ответственности работодателей, которые вместо работы, которая должна выполняться по трудовым отношениям, пытаются использовать эту мимикрию трудовых отношений, нанимая самозанятых, добавил министр. Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, не имеющие работодателя и не привлекающие наемных работников, могут применять специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".
россия, общество , рф, максим решетников
Экономика, РОССИЯ, Общество , РФ, Максим Решетников
23:27 08.10.2025
 
Сенаторы предложили завершить эксперимент для самозанятых

Совфед предложил завершить эксперимент для самозанятых в 2026 году

Здание Совета Федерации РФ в Москве
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Сенаторы предлагают правительству завершить эксперимент для самозанятых в 2026 году, говорится в постановлении Совфеда по итогам выступления в верхней палате главы Минэкономразвития Максима Решетникова.
Об этом говорится в постановлении "О текущей ситуации в экономике и основных задачах социально-экономического развития Российской Федерации".
"Заслушав информацию министра экономического развития РФ о текущей ситуации в экономике.. рекомендовать правительству Российской Федерации: проанализировать результаты проведения эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход", по итогам анализа проработать вопросы о завершении эксперимента в 2026 году и разработке дополнительных мер по недопущению практики занижения налоговой базы для исчисления налога на доходы физических лиц при найме работников", - говорится в документе.
В конце сентября Решетников отмечал, что изменений в режиме работы самозанятых до 2028 года не планируется, это принципиальная позиция правительства РФ. Но это не отменяет ответственности работодателей, которые вместо работы, которая должна выполняться по трудовым отношениям, пытаются использовать эту мимикрию трудовых отношений, нанимая самозанятых, добавил министр.
Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, не имеющие работодателя и не привлекающие наемных работников, могут применять специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".
ЭкономикаРОССИЯОбществоРФМаксим Решетников
 
 
