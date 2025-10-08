В ЕС допустили отсрочку принятия нового пакета санкций против России
Венгрия и Словакия могут затормозить принятие новых санкций против России
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Венгрия и Словакия могут затормозить принятие нового пакета санкций Евросоюза против России, из-за Братиславы их обсуждение может затянуться до конца месяца, сообщает издание EUObserver со ссылкой на дипломатов ЕС.
Как отмечают дипломаты, действия Венгрии и Словакии могут привести к отсрочке принятия новых ограничений. По данным издания, у Будапешта вызвали нарекания некоторые положения нового пакета санкций. Братислава в свою очередь выступала против любых новых антироссийских санкций. Однако, уточняют дипломаты, Словакия тем самым надеется добиться оговорок в рамках запланированного Брюсселем отказа от двигателей внутреннего сгорания к 2035 году.
"(Премьер Словакии Роберт Фицо - ред.) может дотянуть их (разговоры о санкциях против РФ - ред.) до саммита (лидеров ЕС, намеченного на 23-24 октября - ред.)", - приводит EUObserver слова одного из дипломатов.
Впрочем, подчеркивает собеседник издания, Фицо ранее уже отказывался от угроз наложить вето на санкции после получения от Брюсселя желаемых уступок.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.