В ЕС допустили отсрочку принятия нового пакета санкций против России

2025-10-08T10:37+0300

мировая экономика

словакия

рф

запад

роберт фицо

владимир путин

ес

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Венгрия и Словакия могут затормозить принятие нового пакета санкций Евросоюза против России, из-за Братиславы их обсуждение может затянуться до конца месяца, сообщает издание EUObserver со ссылкой на дипломатов ЕС. Как отмечают дипломаты, действия Венгрии и Словакии могут привести к отсрочке принятия новых ограничений. По данным издания, у Будапешта вызвали нарекания некоторые положения нового пакета санкций. Братислава в свою очередь выступала против любых новых антироссийских санкций. Однако, уточняют дипломаты, Словакия тем самым надеется добиться оговорок в рамках запланированного Брюсселем отказа от двигателей внутреннего сгорания к 2035 году. "(Премьер Словакии Роберт Фицо - ред.) может дотянуть их (разговоры о санкциях против РФ - ред.) до саммита (лидеров ЕС, намеченного на 23-24 октября - ред.)", - приводит EUObserver слова одного из дипломатов. Впрочем, подчеркивает собеседник издания, Фицо ранее уже отказывался от угроз наложить вето на санкции после получения от Брюсселя желаемых уступок. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

