Вулин высмеял санкции Запада против российского газа - 08.10.2025
Вулин высмеял санкции Запада против российского газа
Основатель партии "Движение социалистов" и бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин рассмеялся, описывая абсурдность санкционной политики Запада против... | 08.10.2025
2025-10-08T12:07+0300
2025-10-08T12:07+0300
12:07 08.10.2025
 
Вулин высмеял санкции Запада против российского газа

Экс-премьер Сербии Вулин назвал санкции Запада против России абсурдом

Вице-премьер Сербии Александр Вулин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт - РИА Новости. Основатель партии "Движение социалистов" и бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин рассмеялся, описывая абсурдность санкционной политики Запада против российского газа, передает корреспондент РИА Новости.
Выступая на Петербургском международном газовом форуме, Вулин указал, что Запад ранее придерживался реализма в своих действиях, но сегодня он движим нерациональной ненавистью к России.
"Говорить о развитии газовой инфраструктуры, о нахождении новых источников газа и одновременно вводить санкции в отношении России - это просто невозможно ... Это всего лишь истерическая ненависть. Нельзя говорить о реальной энергетической политике и пытаться изолировать Россию", - сказал он, не сдерживая смех.
Президент Сербии Александр Вучич в начале сентября заявил, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Пекине попросил у него в новый договор о поставках природного газа включить гибкость поставок, хорошую цену и большие объемы "голубого топлива" из России.
Позднее генеральный директор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович заявил, что рассчитывает на подписание нового долгосрочного договора о поставках газа с "Газпромом" в октябре.
Российское топливо поступает в Сербию из газопровода "Турецкий поток" через газотранспортную систему Болгарии.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Минэнерго Белоруссии рассказало о переговорах с Россией по газу
