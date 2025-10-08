https://1prime.ru/20251008/sanktsii-863282746.html

Вулин высмеял санкции Запада против российского газа

Вулин высмеял санкции Запада против российского газа - 08.10.2025, ПРАЙМ

Вулин высмеял санкции Запада против российского газа

Основатель партии "Движение социалистов" и бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин рассмеялся, описывая абсурдность санкционной политики Запада против... | 08.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-08T12:07+0300

2025-10-08T12:07+0300

2025-10-08T12:07+0300

энергетика

газ

запад

рф

сербия

владимир путин

александр вучич

србиягаз

газпром

газопровод "турецкий поток"

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/14/852285924_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8203fb3f16cb2125c6d7985adbb4dcaf.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт - РИА Новости. Основатель партии "Движение социалистов" и бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин рассмеялся, описывая абсурдность санкционной политики Запада против российского газа, передает корреспондент РИА Новости. Выступая на Петербургском международном газовом форуме, Вулин указал, что Запад ранее придерживался реализма в своих действиях, но сегодня он движим нерациональной ненавистью к России. "Говорить о развитии газовой инфраструктуры, о нахождении новых источников газа и одновременно вводить санкции в отношении России - это просто невозможно ... Это всего лишь истерическая ненависть. Нельзя говорить о реальной энергетической политике и пытаться изолировать Россию", - сказал он, не сдерживая смех. Президент Сербии Александр Вучич в начале сентября заявил, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Пекине попросил у него в новый договор о поставках природного газа включить гибкость поставок, хорошую цену и большие объемы "голубого топлива" из России. Позднее генеральный директор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович заявил, что рассчитывает на подписание нового долгосрочного договора о поставках газа с "Газпромом" в октябре. Российское топливо поступает в Сербию из газопровода "Турецкий поток" через газотранспортную систему Болгарии. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://1prime.ru/20251007/moroz-863244783.html

запад

рф

сербия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, запад, рф, сербия, владимир путин, александр вучич, србиягаз, газпром, газопровод "турецкий поток"