https://1prime.ru/20251008/sboy-863279831.html

В системе электронных паспортов транспортных средств произошел сбой

В системе электронных паспортов транспортных средств произошел сбой - 08.10.2025, ПРАЙМ

В системе электронных паспортов транспортных средств произошел сбой

Сбой произошел в автоматизированной системе электронных паспортов транспортных средств (АС СЭП) в России, об этом свидетельствуют данные с сайта "Системы... | 08.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-08T11:19+0300

2025-10-08T11:19+0300

2025-10-08T11:19+0300

бизнес

россия

фтс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859598960_0:1:1000:564_1920x0_80_0_0_e542a5327cd18a8e415dfdfada11bb34.jpg

МОСКВА, 8 окт – РАИ Новости. Сбой произошел в автоматизированной системе электронных паспортов транспортных средств (АС СЭП) в России, об этом свидетельствуют данные с сайта "Системы электронных паспортов", с которыми ознакомилось РИА Новости. "Наблюдаются проблемы при передаче сведений из АС СЭП от ФТС РФ", - говорится во всплывающем окне при открытии сайта. При этом всплывающее окно пропадает при повторном открытии ссылки. Кроме того, как выяснил корреспондент РИА Новости, при входе на сайт через онлайн-сервис "Госуслуги" не отображаются сведения о ранее оформленных электронных паспортах транспортных средств. В графе "мои электронные паспорта" указано, что "поиск не дал результатов".

https://1prime.ru/20250207/avto-854748630.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, фтс