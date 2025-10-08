Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В системе электронных паспортов транспортных средств произошел сбой
Сбой произошел в автоматизированной системе электронных паспортов транспортных средств (АС СЭП) в России, об этом свидетельствуют данные с сайта "Системы... | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T11:19+0300
2025-10-08T11:19+0300
бизнес
россия
фтс
МОСКВА, 8 окт – РАИ Новости. Сбой произошел в автоматизированной системе электронных паспортов транспортных средств (АС СЭП) в России, об этом свидетельствуют данные с сайта "Системы электронных паспортов", с которыми ознакомилось РИА Новости. "Наблюдаются проблемы при передаче сведений из АС СЭП от ФТС РФ", - говорится во всплывающем окне при открытии сайта. При этом всплывающее окно пропадает при повторном открытии ссылки. Кроме того, как выяснил корреспондент РИА Новости, при входе на сайт через онлайн-сервис "Госуслуги" не отображаются сведения о ранее оформленных электронных паспортах транспортных средств. В графе "мои электронные паспорта" указано, что "поиск не дал результатов".
11:19 08.10.2025
 
В системе электронных паспортов транспортных средств произошел сбой

В автоматизированной системе электронных паспортов транспорта произошел сбой

МОСКВА, 8 окт – РАИ Новости. Сбой произошел в автоматизированной системе электронных паспортов транспортных средств (АС СЭП) в России, об этом свидетельствуют данные с сайта "Системы электронных паспортов", с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Наблюдаются проблемы при передаче сведений из АС СЭП от ФТС РФ", - говорится во всплывающем окне при открытии сайта.
При этом всплывающее окно пропадает при повторном открытии ссылки.
Кроме того, как выяснил корреспондент РИА Новости, при входе на сайт через онлайн-сервис "Госуслуги" не отображаются сведения о ранее оформленных электронных паспортах транспортных средств. В графе "мои электронные паспорта" указано, что "поиск не дал результатов".
БизнесРОССИЯФТС
 
 
Заголовок открываемого материала