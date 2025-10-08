https://1prime.ru/20251008/sboy-863279831.html
В системе электронных паспортов транспортных средств произошел сбой
В системе электронных паспортов транспортных средств произошел сбой - 08.10.2025, ПРАЙМ
В системе электронных паспортов транспортных средств произошел сбой
Сбой произошел в автоматизированной системе электронных паспортов транспортных средств (АС СЭП) в России, об этом свидетельствуют данные с сайта "Системы... | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T11:19+0300
2025-10-08T11:19+0300
2025-10-08T11:19+0300
бизнес
россия
фтс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859598960_0:1:1000:564_1920x0_80_0_0_e542a5327cd18a8e415dfdfada11bb34.jpg
МОСКВА, 8 окт – РАИ Новости. Сбой произошел в автоматизированной системе электронных паспортов транспортных средств (АС СЭП) в России, об этом свидетельствуют данные с сайта "Системы электронных паспортов", с которыми ознакомилось РИА Новости. "Наблюдаются проблемы при передаче сведений из АС СЭП от ФТС РФ", - говорится во всплывающем окне при открытии сайта. При этом всплывающее окно пропадает при повторном открытии ссылки. Кроме того, как выяснил корреспондент РИА Новости, при входе на сайт через онлайн-сервис "Госуслуги" не отображаются сведения о ранее оформленных электронных паспортах транспортных средств. В графе "мои электронные паспорта" указано, что "поиск не дал результатов".
https://1prime.ru/20250207/avto-854748630.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859598960_124:0:876:564_1920x0_80_0_0_3446cc1ba1c89e39b67648781810edc7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, фтс
В системе электронных паспортов транспортных средств произошел сбой
В автоматизированной системе электронных паспортов транспорта произошел сбой
МОСКВА, 8 окт – РАИ Новости. Сбой произошел в автоматизированной системе электронных паспортов транспортных средств (АС СЭП) в России, об этом свидетельствуют данные с сайта "Системы электронных паспортов", с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Наблюдаются проблемы при передаче сведений из АС СЭП от ФТС
РФ", - говорится во всплывающем окне при открытии сайта.
При этом всплывающее окно пропадает при повторном открытии ссылки.
Кроме того, как выяснил корреспондент РИА Новости, при входе на сайт через онлайн-сервис "Госуслуги" не отображаются сведения о ранее оформленных электронных паспортах транспортных средств. В графе "мои электронные паспорта" указано, что "поиск не дал результатов".
В России выросли продажи новых транспортных средств