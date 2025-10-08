https://1prime.ru/20251008/serebro-863299052.html
Биржевая цена серебра побила рекорд 2011 года
Биржевая цена серебра побила рекорд 2011 года - 08.10.2025, ПРАЙМ
Биржевая цена серебра побила рекорд 2011 года
Биржевая цена на серебро растет в среду почти на 3%, показатель впервые за 14 лет превысил отметку в 49 долларов за унцию, следует из данных торгов. | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T18:48+0300
2025-10-08T18:48+0300
2025-10-08T18:48+0300
экономика
рынок
comex
серебро
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/02/863083387_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_9c215972ee19d8dccd2c8d747d9e94fd.jpg
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро растет в среду почти на 3%, показатель впервые за 14 лет превысил отметку в 49 долларов за унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 18.12 мск цена декабрьского фьючерса на серебро росла на 2,81% - до 48,85 доллара за унцию. Минутами ранее показатель впервые с 29 апреля 2011 года превысил отметку в 49 долларов за унцию. Декабрьский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex в то же время дорожал на 61,9 доллара, или на 1,55% - до 4 065,9 доллара за тройскую унцию. В ходе торгов стоимость золота обновила очередной исторический рекорд.
https://1prime.ru/20251005/serebro-863171504.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/02/863083387_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_515ff1df045bcfa9c5b1549747112ca3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, comex, серебро
Экономика, Рынок, Comex, серебро
Биржевая цена серебра побила рекорд 2011 года
Биржевая цена серебра поднялась выше $49 за тройскую унцию впервые с апреля 2011 года
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро растет в среду почти на 3%, показатель впервые за 14 лет превысил отметку в 49 долларов за унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.12 мск цена декабрьского фьючерса на серебро росла на 2,81% - до 48,85 доллара за унцию. Минутами ранее показатель впервые с 29 апреля 2011 года превысил отметку в 49 долларов за унцию.
Декабрьский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex
в то же время дорожал на 61,9 доллара, или на 1,55% - до 4 065,9 доллара за тройскую унцию. В ходе торгов стоимость золота обновила очередной исторический рекорд.
Аналитик спрогнозировал рост цен на серебро в ближайшее время