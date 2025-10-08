https://1prime.ru/20251008/serebro-863299052.html

Биржевая цена серебра побила рекорд 2011 года

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро растет в среду почти на 3%, показатель впервые за 14 лет превысил отметку в 49 долларов за унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 18.12 мск цена декабрьского фьючерса на серебро росла на 2,81% - до 48,85 доллара за унцию. Минутами ранее показатель впервые с 29 апреля 2011 года превысил отметку в 49 долларов за унцию. Декабрьский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex в то же время дорожал на 61,9 доллара, или на 1,55% - до 4 065,9 доллара за тройскую унцию. В ходе торгов стоимость золота обновила очередной исторический рекорд.

