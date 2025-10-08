Букмекеры в США прогнозируют второй по продолжительности шатдаун

https://1prime.ru/20251008/shatdaun-863304286.html

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Правительственный шатдаун в США может продлиться 24 дня и стать вторым по продолжительности в истории страны, следует из данных букмекерской платформы Kalshi. "Прогнозируется, что шатдаун американского правительства продлится около 24 дней. В таком случае он станет вторым по продолжительности в истории", - говорится в публикации Kalshi в соцсети X. Ранее агентство Рейтер передавало, что администрация президента США Дональда Трампа подготовила предложение прекратить практику выплат чиновникам задолженности по зарплате, накопившейся за время шатдауна. В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Трамп объявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.

