https://1prime.ru/20251008/shatdaun-863304286.html
Букмекеры в США прогнозируют второй по продолжительности шатдаун
Букмекеры в США прогнозируют второй по продолжительности шатдаун - 08.10.2025, ПРАЙМ
Букмекеры в США прогнозируют второй по продолжительности шатдаун
Правительственный шатдаун в США может продлиться 24 дня и стать вторым по продолжительности в истории страны, следует из данных букмекерской платформы Kalshi. | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T20:36+0300
2025-10-08T20:36+0300
2025-10-08T20:36+0300
мировая экономика
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/76751/28/767512878_0:80:1501:924_1920x0_80_0_0_9c8c1377d37631d4300ca0effc62c2ae.jpg
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Правительственный шатдаун в США может продлиться 24 дня и стать вторым по продолжительности в истории страны, следует из данных букмекерской платформы Kalshi. "Прогнозируется, что шатдаун американского правительства продлится около 24 дней. В таком случае он станет вторым по продолжительности в истории", - говорится в публикации Kalshi в соцсети X. Ранее агентство Рейтер передавало, что администрация президента США Дональда Трампа подготовила предложение прекратить практику выплат чиновникам задолженности по зарплате, накопившейся за время шатдауна. В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Трамп объявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
https://1prime.ru/20251007/ssha-863258870.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76751/28/767512878_80:0:1419:1004_1920x0_80_0_0_8466ef1f9ba56ef77d50c57f3bf00a48.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, дональд трамп
Мировая экономика, США, Дональд Трамп
Букмекеры в США прогнозируют второй по продолжительности шатдаун
Букмекеры в США прогнозируют второй по продолжительности шатдаун длительностью 24 дня
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Правительственный шатдаун в США может продлиться 24 дня и стать вторым по продолжительности в истории страны, следует из данных букмекерской платформы Kalshi.
"Прогнозируется, что шатдаун американского правительства продлится около 24 дней. В таком случае он станет вторым по продолжительности в истории", - говорится в публикации Kalshi в соцсети X.
Ранее агентство Рейтер передавало, что администрация президента США Дональда Трампа
подготовила предложение прекратить практику выплат чиновникам задолженности по зарплате, накопившейся за время шатдауна.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Трамп объявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
У демократов нет лидера, заявил Трамп