СМИ: поставки ракет Tomahawk Украине могут занять месяцы

СМИ: поставки ракет Tomahawk Украине могут занять месяцы

2025-10-08T04:06+0300

ВАШИНГТОН, 8 окт - ПРАЙМ. Возможные поставки Украине крылатых ракет Tomahawk могут занять месяцы, причем даже в случае появления у ВСУ этих ракет американцы могут не разрешить Киеву их использовать, утверждает британская газета Telegraph. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как Киев намерен их использовать. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отметил, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно. "Поставки американских газет Tomahawk на Украину могут занять месяцы, и они могут никогда не покинуть своих пусковых установок", - говорится в публикации издания. Утверждается при этом, что Вашингтон якобы может отправить Киеву данный вид вооружения без разрешения на его использование с целью повлиять на Москву в вопросе переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Так или иначе, быстро передать эти ракеты ВСУ невозможно, резюмирует газета. Также отмечается, что последние заявления Трампа о перспективе передачи Киеву Tomahawk были сделаны в характерной для американского лидера "непрозрачной манере", а представитель Белого дома на запрос британского издания сообщил, что администрации нечего добавить к словам президента. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

2025

