Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: поставки ракет Tomahawk Украине могут занять месяцы - 08.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251008/smi-863269681.html
СМИ: поставки ракет Tomahawk Украине могут занять месяцы
СМИ: поставки ракет Tomahawk Украине могут занять месяцы - 08.10.2025, ПРАЙМ
СМИ: поставки ракет Tomahawk Украине могут занять месяцы
Возможные поставки Украине крылатых ракет Tomahawk могут занять месяцы, причем даже в случае появления у ВСУ этих ракет американцы могут не разрешить Киеву их... | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T04:06+0300
2025-10-08T04:06+0300
энергетика
экономика
мировая экономика
украина
киев
сша
дональд трамп
владимир путин
сергей лавров
всу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863269681.jpg?1759885568
ВАШИНГТОН, 8 окт - ПРАЙМ. Возможные поставки Украине крылатых ракет Tomahawk могут занять месяцы, причем даже в случае появления у ВСУ этих ракет американцы могут не разрешить Киеву их использовать, утверждает британская газета Telegraph. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как Киев намерен их использовать. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отметил, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно. "Поставки американских газет Tomahawk на Украину могут занять месяцы, и они могут никогда не покинуть своих пусковых установок", - говорится в публикации издания. Утверждается при этом, что Вашингтон якобы может отправить Киеву данный вид вооружения без разрешения на его использование с целью повлиять на Москву в вопросе переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Так или иначе, быстро передать эти ракеты ВСУ невозможно, резюмирует газета. Также отмечается, что последние заявления Трампа о перспективе передачи Киеву Tomahawk были сделаны в характерной для американского лидера "непрозрачной манере", а представитель Белого дома на запрос британского издания сообщил, что администрации нечего добавить к словам президента. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
украина
киев
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, киев, сша, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, всу, нато, мид рф
Энергетика, Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Сергей Лавров, ВСУ, НАТО, МИД РФ
04:06 08.10.2025
 
СМИ: поставки ракет Tomahawk Украине могут занять месяцы

Telegraph: поставки ракет Tomahawk Украине могут занять месяцы

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 8 окт - ПРАЙМ. Возможные поставки Украине крылатых ракет Tomahawk могут занять месяцы, причем даже в случае появления у ВСУ этих ракет американцы могут не разрешить Киеву их использовать, утверждает британская газета Telegraph.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как Киев намерен их использовать. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отметил, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.
"Поставки американских газет Tomahawk на Украину могут занять месяцы, и они могут никогда не покинуть своих пусковых установок", - говорится в публикации издания.
Утверждается при этом, что Вашингтон якобы может отправить Киеву данный вид вооружения без разрешения на его использование с целью повлиять на Москву в вопросе переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Так или иначе, быстро передать эти ракеты ВСУ невозможно, резюмирует газета.
Также отмечается, что последние заявления Трампа о перспективе передачи Киеву Tomahawk были сделаны в характерной для американского лидера "непрозрачной манере", а представитель Белого дома на запрос британского издания сообщил, что администрации нечего добавить к словам президента.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
ЭнергетикаЭкономикаМировая экономикаУКРАИНАКиевСШАДональд ТрампВладимир ПутинСергей ЛавровВСУНАТОМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала