https://1prime.ru/20251008/smi-863270180.html

Европейские дипломаты считают Каллас слишком прямолинейной, пишут СМИ

Европейские дипломаты считают Каллас слишком прямолинейной, пишут СМИ - 08.10.2025, ПРАЙМ

Европейские дипломаты считают Каллас слишком прямолинейной, пишут СМИ

Европейские дипломаты считают главу евродипломатии Каю Каллас слишком прямолинейной и ожидают от нее большей дипломатичности, пишет издание Foreign Policy. | 08.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-08T04:33+0300

2025-10-08T04:33+0300

2025-10-08T05:20+0300

энергетика

экономика

мировая экономика

сша

дональд трамп

общество

индия

китай

кая каллас

foreign policy

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863270180.jpg?1759890040

МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Европейские дипломаты считают главу евродипломатии Каю Каллас слишком прямолинейной и ожидают от нее большей дипломатичности, пишет издание Foreign Policy."Мы ожидаем, что она будет более дипломатичной", — заявил изданию неназванный европейский дипломат.Другой собеседник выразил мнение, что Каллас "скорее полицейский, чем дипломат"."Ее день начинается и заканчивается Россией", — добавил он.Как подчеркивает издание, склонность Каллас говорить то, что у нее на уме, привела к обострению отношений с администрацией президента США Дональда Трампа, а также вызвала раздражение у других крупных держав, таких как Индия и Китай.Издание Politico в сентябре писало, что Каллас вызывает недовольство в верхах ЕС из-за ее слишком категоричной риторики в адрес России и слабой позиции по происходящему в секторе Газа. Politico также обратило внимание на натянутые отношения главы евродипломатии с некоторыми коллегами, в частности с председателем Евросовета Антониу Коштой.

сша

индия

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, дональд трамп, общество , индия, китай, кая каллас, foreign policy