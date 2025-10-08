Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Европейские дипломаты считают Каллас слишком прямолинейной, пишут СМИ - 08.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251008/smi-863270180.html
Европейские дипломаты считают Каллас слишком прямолинейной, пишут СМИ
Европейские дипломаты считают Каллас слишком прямолинейной, пишут СМИ - 08.10.2025, ПРАЙМ
Европейские дипломаты считают Каллас слишком прямолинейной, пишут СМИ
Европейские дипломаты считают главу евродипломатии Каю Каллас слишком прямолинейной и ожидают от нее большей дипломатичности, пишет издание Foreign Policy. | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T04:33+0300
2025-10-08T05:20+0300
энергетика
экономика
мировая экономика
сша
дональд трамп
общество
индия
китай
кая каллас
foreign policy
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863270180.jpg?1759890040
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Европейские дипломаты считают главу евродипломатии Каю Каллас слишком прямолинейной и ожидают от нее большей дипломатичности, пишет издание Foreign Policy."Мы ожидаем, что она будет более дипломатичной", — заявил изданию неназванный европейский дипломат.Другой собеседник выразил мнение, что Каллас "скорее полицейский, чем дипломат"."Ее день начинается и заканчивается Россией", — добавил он.Как подчеркивает издание, склонность Каллас говорить то, что у нее на уме, привела к обострению отношений с администрацией президента США Дональда Трампа, а также вызвала раздражение у других крупных держав, таких как Индия и Китай.Издание Politico в сентябре писало, что Каллас вызывает недовольство в верхах ЕС из-за ее слишком категоричной риторики в адрес России и слабой позиции по происходящему в секторе Газа. Politico также обратило внимание на натянутые отношения главы евродипломатии с некоторыми коллегами, в частности с председателем Евросовета Антониу Коштой.
сша
индия
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, дональд трамп, общество , индия, китай, кая каллас, foreign policy
Энергетика, Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Общество , ИНДИЯ, КИТАЙ, Кая Каллас, Foreign Policy
04:33 08.10.2025 (обновлено: 05:20 08.10.2025)
 
Европейские дипломаты считают Каллас слишком прямолинейной, пишут СМИ

Foreign Policy: дипломаты Евросоюза хотят, чтобы Каллас была более дипломатичной

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Европейские дипломаты считают главу евродипломатии Каю Каллас слишком прямолинейной и ожидают от нее большей дипломатичности, пишет издание Foreign Policy.
"Мы ожидаем, что она будет более дипломатичной", — заявил изданию неназванный европейский дипломат.
Другой собеседник выразил мнение, что Каллас "скорее полицейский, чем дипломат".
"Ее день начинается и заканчивается Россией", — добавил он.
Как подчеркивает издание, склонность Каллас говорить то, что у нее на уме, привела к обострению отношений с администрацией президента США Дональда Трампа, а также вызвала раздражение у других крупных держав, таких как Индия и Китай.
Издание Politico в сентябре писало, что Каллас вызывает недовольство в верхах ЕС из-за ее слишком категоричной риторики в адрес России и слабой позиции по происходящему в секторе Газа. Politico также обратило внимание на натянутые отношения главы евродипломатии с некоторыми коллегами, в частности с председателем Евросовета Антониу Коштой.
 
ЭнергетикаЭкономикаМировая экономикаСШАДональд ТрампОбществоИНДИЯКИТАЙКая КалласForeign Policy
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала