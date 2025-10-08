https://1prime.ru/20251008/smi-863270180.html
Европейские дипломаты считают Каллас слишком прямолинейной, пишут СМИ
2025-10-08T04:33+0300
2025-10-08T04:33+0300
2025-10-08T05:20+0300
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Европейские дипломаты считают главу евродипломатии Каю Каллас слишком прямолинейной и ожидают от нее большей дипломатичности, пишет издание Foreign Policy."Мы ожидаем, что она будет более дипломатичной", — заявил изданию неназванный европейский дипломат.Другой собеседник выразил мнение, что Каллас "скорее полицейский, чем дипломат"."Ее день начинается и заканчивается Россией", — добавил он.Как подчеркивает издание, склонность Каллас говорить то, что у нее на уме, привела к обострению отношений с администрацией президента США Дональда Трампа, а также вызвала раздражение у других крупных держав, таких как Индия и Китай.Издание Politico в сентябре писало, что Каллас вызывает недовольство в верхах ЕС из-за ее слишком категоричной риторики в адрес России и слабой позиции по происходящему в секторе Газа. Politico также обратило внимание на натянутые отношения главы евродипломатии с некоторыми коллегами, в частности с председателем Евросовета Антониу Коштой.
